Raquel Bollo: “Me gusta cuidarme, sin obsesiones, y la suplementación forma parte de mi vida”

Raquel Bollo. (Europa Press)

Raquel Bollo, referente de estilo, empresaria y una de las personalidades más admiradas del panorama televisivo, ha desvelado a la revista Semanacuáles son sus secretos para mantenerse radiante los 365 días del año. La diseñadora ha compartido sus hábitos más importantes y ha insistido en que no existen fórmulas mágicas, sino disciplina, equilibrio y un estilo de vida saludable.

Bollo ha dejado claro que la base de su bienestar se encuentra en lo que pone sobre la mesa cada día. “Soy muy mediterránea. En mi mesa nunca falta aceite de oliva virgen extra, frutas, verduras frescas, pescado y frutos secos”, afirma. La diseñadora defiende que la piel es un reflejo directo de la alimentación y que llevar una dieta equilibrada es clave no solo para verse mejor, sino también para prevenir enfermedades.

Entre sus costumbres diarias, Raquel Bollo destaca el consumo de té de aloe en ayunas cada mañana, un gesto que asegura que le aporta vitalidad y beneficios digestivos. También confiesa que uno de sus platos estrella es la ensalada de atún con aguacate: “Es fácil, ligera y tiene de todo: proteínas, vitaminas y mucho sabor. Perfecta para cuidarse sin renunciar al placer de comer”.

La diseñadora recuerda que mantener una alimentación equilibrada es especialmente importante para quienes pasan gran parte de su día trabajando. “No solo mejora la productividad, sino que también ayuda a sentirnos mejor física y mentalmente”, apunta.

La constancia, el verdadero secreto

Imagen de archivo de Raquel Bollo. (Europa Press)

Si algo repite con frecuencia Raquel Bollo es que la constancia es la clave del éxito en cualquier rutina de belleza. “No hay nada mágico, pero sí un hábito súper importante: la constancia”, afirma. Aunque admite que a veces el cansancio le impide realizar su rutina completa, nunca deja de lado lo esencial: limpieza, hidratación y protector solar.

“Como me dice mi madre: la cara es el espejo del alma. Si conviertes la limpieza, la hidratación y la protección en rutina desde joven, tu piel te lo agradecerá siempre”, añade.

Freepik

En cuanto a los cosméticos que no pueden faltar en su neceser, Raquel lo tiene claro: crema hidratante, CC cream con protector solar, rímel, paleta de contouring y un bálsamo labial con color. “Con eso ya me siento preparada para el día. No me gusta maquillarme a diario, suelo ir con la cara lavada porque me gusta verme natural, pero cuidada. Y unas gafas de sol que lo tapan todo”, comenta con humor.

La diseñadora reconoce que cada piel es distinta y que lo importante es encontrar una rutina adaptada a las necesidades de cada persona, siempre con productos de calidad y, sobre todo, con constancia.

Raquel Bollo en Instagram (@raquelbollo)

Más allá de los trucos y consejos, Raquel Bollo insiste en que el verdadero secreto para mantenerse bien tanto por dentro como por fuera está en el equilibrio. Alimentación mediterránea, suplementación adecuada, ejercicio moderado, cuidados diarios para la piel y una actitud positiva son, según ella, los ingredientes que marcan la diferencia.

“Me gusta cuidarme, pero sin obsesiones”, concluye. Una filosofía que combina disciplina y flexibilidad, demostrando que la belleza no depende solo de lo que se ve, sino también de cómo nos sentimos.