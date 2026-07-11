El exclusivo vestido de novia de Rosa Clará con el que Patricia Cerezo dio el 'sí, quiero' a Kiko Gámez

Patricia Cerezo y Kiko Gámez sellaron este viernes su historia de amor en una emotiva ceremonia celebrada en la finca La Gaivota, en Madrid, rodeados de familiares, amigos y numerosos rostros conocidos. Una jornada cargada de emoción en la que la periodista brilló con luz propia gracias al exclusivo vestido de novia elegido para uno de los días más importantes de su vida.

Para dar el 'sí, quiero', Patricia confió en Rosa Clará, firma de referencia en la moda nupcial, que diseñó en exclusiva un vestido elaborado artesanalmente en el Atelier de la casa. Una creación única concebida especialmente para la periodista y en la que cada detalle fue trabajado con una cuidada técnica y un proceso de confección completamente artesanal.

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Realizado en raso de seda, el diseño destacaba por su elegante silueta de líneas depuradas y un sofisticado cuello halter, uno de los grandes protagonistas del vestido. El escote se remataba con delicadas aplicaciones de cristal que recorrían el cuello y continuaban hasta la espalda, aportando un sutil toque de brillo sin restar protagonismo a la sencillez del conjunto.

Precisamente la espalda se convirtió en uno de los elementos más llamativos del diseño. Un favorecedor escote en triángulo invertido aportaba equilibrio a la silueta y daba paso a una doble botonadura situada en la parte posterior, creada para sujetar una espectacular sobrecola de dos metros confeccionada en el mismo raso de seda.

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Para completar el estilismo, Patricia Cerezo eligió un elegante velo de tres metros elaborado en tul sedoso, cuya caída acompañaba con delicadeza el diseño y aportaba un aire aún más romántico al conjunto.

El resultado fue un vestido de inspiración atemporal, en el que la sofisticación y la sencillez convivieron a la perfección, reflejando el estilo elegante y discreto de la periodista en una de las jornadas más especiales de su vida junto a Kiko Gámez.

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