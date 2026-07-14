Una psicóloga explica por qué cuando juega España la sensación es distinta a cuando juega nuestro equipo de La Liga y por qué decimos: “Hemos ganado”

Más de 800 españoles celebraron en el Mercado Little Spain de Nueva York la clasificación de España para los cuartos de final del Mundial bajo el éxtasis del gol del triunfo de Mikel Merino ante Portugal y con una comunidad entregada a la selección: "No podemos pedir más". (EFE/ Ángel Colmenares)

Tan solo quedan unas horas para que España se enfrente a Francia en las semifinales del Mundial de Fútbol 2026. Las selecciones nacionales vuelven a competir una vez más en el campo, en una historia de más de 100 años de rivalidad.

El partido volverá a dejar por toda España imágenes de emoción y tensión de los aficionados, que seguirán el balón en sus pantallas durante más de 90 minutos. El clima, sin embargo, será muy diferente al de cualquier partido de Liga o de la Champions League: aun para los más forofos del fútbol, no es lo mismo apoyar a La Roja que a tu equipo de toda la vida.

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Según la psicóloga Pilar Conde, durante las competiciones internacionales, incluso los que no siguen el fútbol se acercan a ver los partidos. Este fenómeno responde a un mecanismo de identidad compartida: “Todos vamos con el mismo objetivo, no hay rivalidad entre nosotros, como sí sucede en La Liga. Pertenecemos a un grupo grande; esto hace que se refuerce la identidad de grupo, el sentimiento de pertenencia”, explica. La experiencia se refuerza, sobre todo, cuando el resultado del partido es positivo: “Si además se celebra, la expresión de dichas emociones reporta bienestar”, añade.

El sentirse parte de un grupo hace que todo lo que ocurra en el campo se viva como propio. “El orgullo, la frustración, el disfrute, el miedo... se experimenta de manera intensa, y desde esa identidad, por eso decimos ‘hemos ganado’”, dice Conde.

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Beneficios psicológicos de seguir a ‘La Roja’

Todo esto puede tener un efecto positivo en nuestra psique: la especialista define que esa emoción colectiva puede traducirse en un aumento de la autoestima, reducción del estrés, fortalecimiento de las relaciones sociales, sentido de propósito compartido y mayor resiliencia colectiva. “Deriva en un aumento del contacto social positivo, cuando los resultados son positivos, la alegría es compartida, lo cual hace que también se retroalimente y se potencie entre todos", agrega.

El mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Selección española antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde

El formar parte del grupo es, además, “un factor de protección para nuestro bienestar emocional”, apunta la psicóloga. “Cuando no nos sentimos que formamos parte de grupos, aumenta el riesgo de soledad no deseada y deriva en mayor riesgo para nuestro bienestar emocional”, destaca.

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Cuándo y dónde ver el España-Francia

Argentina, España, Francia e Inglaterra son los semifinalistas que buscarán quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

España jugará ante Francia la semifinal del Mundial 2026 el martes 14 de julio a las 21:00, en el estadio de Dallas, tras sellar su pase con una victoria sobre Bélgica. El combinado francés aseguró su clasificación al imponerse 2-0 a Marruecos el jueves 9 de julio, y llegará al cruce impulsado por futbolistas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

El equipo de Luis de la Fuente, por su parte, avanzó en un partido que se resolvió en los minutos finales: Fabián Ruiz abrió el marcador en el minuto 30, Charles De Ketelaere empató antes del descanso y Mikel Merino marcó el tanto decisivo cuando el encuentro se encaminaba a la prórroga. El encuentro podrá seguirse en La 1 de RTVE y las plataformas DAZN y DAZN Mundial.

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Al otro lado del cuadro, serán Inglaterra y Argentina los que se jugarán el puesto en la final internacional, un encuentro agendado para el miércoles, 15 de julio, también a las 21:00 horas.