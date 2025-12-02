RTVE se esfuerza por desvincularse de Óscar Cornejo y Adrián Madrid en ‘Malas lenguas’ tras su sentencia por la demanda de Rocío Flores

Óscar Cornejo, Adrián Madrid y Jesús Cintora (La Osa / RTVE)

Tras la condena a dos años de prisión de Óscar Cornejo y Adrián Madrid por la demanda de Rocío Flores, RTVE parece querer desvincularse de su productora, La Osa, que está detrás de dos de los formatos de sus tardes: Malas Lenguas y Directo Al Grano. Desde el ente público han asegurado a Informalia que el programa que presenta Jesús Cintora es una coproducción, pero únicamente con Big Bang Media.

De esta manera, afirman que no tienen una relación contractual con La Osa Producciones. Sin embargo, desde la productora celebran cada día en redes sociales las audiencias de la que consideran su “coproducción”, de la misma manera que lo hacen con Directo Al Grano. De hecho, en RTVE Play sigue apareciendo el nombre de Cornejo en el apartado de producción de la ficha técnica del programa.

Es cierto que, en lo que respecta a los contratos, actualmente solo Big Bang Media, que pertenece al grupo Mediapro, aparece citado, pese a que en un principio La Osa también formaba parte de esos documentos. Así, lo que la corporación da a entender al citado medio, pese a asegurar en un principio que “Malas lenguas no es una coproducción de La Osa”, es que RTVE sí que mantiene una relación laboral con la empresa de Cornejo y Madrid en el proyecto.

Valeria Ros vuelve a 'La Revuelta' y desmiente los rumores de su despido en el programa (@LaRevuelta_TVE)

Cuando se anunció el programa, el ente público acreditó a la productora como cocreadora del formato: “Malas lenguas, una producción de RTVE en colaboración con Big Bang Media, basada en un formato creado por El Terrat y La Osa Producciones Audiovisuales”. Además, fuentes de La Osa afirman al citado medio que “no ha cambiado nada” desde ese anuncio y otra fuente de Big Bang Media también añade tanto a El Terrat como a La Osa a la coproducción.

Dudas en los cobros de La Osa

La información que maneja Informalia subraya que, en el programa de Cintora, La Osa es quien lleva el peso creativo, mientras que Big Bang Media trabaja en la parte técnica y de infraestructura. Todo esto deja en duda de qué manera cobraría por su trabajo el equipo de Cornejo y Madrid implicado en el programa, si no existe un contrato que los una.

RTVE pagó 9,5 millones de euros por la producción del programa en 2025 a Big Bang Media, pero se desconoce si de ese dinero la extensión de Mediapro paga algo a La Osa por la supuesta coproducción de la que fardan. Al haber tres productoras involucradas, por lo menos en la creación, tampoco se sabe a ciencia cierta quién ejerce mayoritariamente el control editorial.

Jesús Cintora, en 'Malas lenguas'. (RTVE)

Su participación en ‘Directo Al Grano’

De lo que sí informa Televisión Española es de que los directores del formato son Ana Bravo, Jesús Cintora y Carla Sanz. En cambio, en Directo Al Grano, el propio Cornejo aparece citado como director junto a Ana Isabel Peces.

Otro dato curioso es que la mayoría de portales sobre información televisiva llevan meses citando a La Osa como parte de la coproducción del programa de Cintora, que se emite en La 1 y en La 2. No obstante, no ha sido hasta la polémica sentencia de los dueños de la productora que TVE ha salido a desmentir su relación, aunque lo que no pueden negar es su papel en el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró.