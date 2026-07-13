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Así es Cantalejo, el pueblo que participa hoy en ‘Grand Prix’ y que destaca por su humedal de 25 lagunas y una jerga propia como código secreto

El viajero que se acerque podrá disfrutar de una ruta por parajes naturales de gran valor ecológico y de una gastronomía típica castellana

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Plaza y Ayuntamiento de Cantalejo (Wikimedia Commons)
Plaza y Ayuntamiento de Cantalejo (Wikimedia Commons)

Este lunes 13 de julio comienza una nueva temporada del Grand Prix, el concurso más emblemático del verano que también se convierte en un gran escaparate para los municipios españoles. En el episodio de esta noche, uno de los pueblos afortunados que va a participar es Cantalejo.

Esta localidad se ubica en la provincia de Segovia (Castilla y León) y, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con 3.619 habitantes. Además, tiene una extensión de 79,43 km², de los cuales, más allá de los que forman el núcleo urbano, destacan los otros tantos que albergan un paraje natural protegido impresionante.

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Los visitantes que se acerquen a Cantalejo se podrán enamorar por la vista o por el gusto. Este rincón es todo un oasis de biodiversidad, un verdadero tesoro natural en el que desconectar de la ciudad y disfrutar de platos de comida que reflejan la historia del municipio y sus tradiciones.

Qué ver en Cantalejo

Dentro del núcleo urbano destaca su patrimonio cultural que reflejan su historia rural. Entre los principales atractivos está el Museo del Trillo que, como su propio nombre indica, recoge una colección inmensa de antiguos aperos de labranza y maquinaria utilizada en diferentes oficios, sobre todo la recogida de los cereales de la zona, que rinde homenaje a su pasado artesanal.

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Iglesia de San Andrés, Cantalejo (Portal de turismo de Castilla y León)
Iglesia de San Andrés, Cantalejo (Portal de turismo de Castilla y León)

También, situada en el centro urbano, se encuentra la Iglesia de San Andrés, construida en los siglos XVII y XVIII en estilo barroco con elementos goticistas, románicos y neoclásicos. En su interior guarda la cruz procesional de Segovia con la escultura de San Andrés Apóstol, que, además de dar nombre a la parroquia, es el patrón del municipio.

Más allá del área metropolitana está otro de los puntos fuertes del pueblo, sus espacios al aire libre. Las 25 lagunas de Cantalejo son un paraje natural de origen eólico con humedales de gran valor ecológico, rodeadas por extensos pinares, ideal para el senderismo y la observación de aves; por ello está declarada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Museo del Trillo, Cantalejo (Portal de turismo de Castilla y León)
Museo del Trillo, Cantalejo (Portal de turismo de Castilla y León)

En cuanto a su gastronomía, como buen pueblo segoviano destaca por su tradición castellana. Su plato estrella es el cordero asado en horno de leña, pero también se comen buenos embutidos y otras carnes hechas en la brasa. Para un final muy dulce, sus postres más consumidos son los soplillos, las rosquillas y las flores fritas.

Aunque sus zonas de agua pueden servir a los visitantes para refrescarse en verano, la mejor época para visitar Cantalejo seguramente sean los meses de temperaturas más agradables, principalmente en primavera. Así, durante la estancia será factible poder disfrutar de la variedad de oportunidades que ofrece su entorno.

La gacería, una lengua propia

Este municipio segoviano se caracteriza por tener una jerga propia creada por artesanos y tratantes de ganado de la zona durante los siglos XII a XX: la gacería (o briquero). Su objetivo principal era hablar en código secreto para proteger sus negociaciones comerciales y el oficio de trilleros.

Además, en la Edad Media, se nutrió por la simbiosis de los lenguajes de personas que llegaron de todos lados a la zona: gallego, castellano antiguo, vaso, árabe...

Grand Prix, un escaparate para el pueblo

Desde el Ayuntamiento de Cantalejo han invitado a todos sus vecinos a disfrutar en una pantalla gigante situada en la Plaza de España del histórico episodio para el pueblo. El municipio irá de color amarillo y su padrino será Boris Izaguirre, que ha prometido entregarse a la competición con entusiasmo y mucha implicación en cada una de las pruebas.

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