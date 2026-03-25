Alsa promueve a su CEO, Paco Iglesias, como consejero delegado de su matriz británica, Mobico

El nombramiento de Paco Iglesias como principal responsable de Mobico coincide con la decisión de la compañía británica de integrar bajo control español las operaciones de autocares en el Reino Unido, según informó Mobico a través de un comunicado. Esta medida surge tras un periodo en el que la filial Alsa ha superado en crecimiento al resto de los negocios del grupo en mercados como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Iglesias, actual consejero delegado (CEO) de Alsa desde 2016, asumirá oficialmente el cargo de CEO de Mobico el 1 de abril.

De acuerdo con Mobico, el actual presidente ejecutivo, Phil White, mantendrá su posición hasta el 30 de septiembre de 2026, momento a partir del cual dejará de ejercer funciones ejecutivas pero continuará como presidente del consejo. La reestructuración coincide con la estrategia de reforzar la posición de Alsa, que se ha consolidado como el principal motor de crecimiento del grupo, detalló el medio.

El historial profesional de Paco Iglesias dentro de Alsa se extiende desde 1991 y, según publicó Mobico, su liderazgo ha sido determinante para la internacionalización de la empresa. Antes de esta nueva designación, desde febrero de 2025 Iglesias ocupó el cargo de jefe de Operaciones en la propia Mobico, sumando así experiencia directa en la gestión de los diferentes mercados en los que opera el grupo.

La evolución de Alsa bajo la dirección de Iglesias ha supuesto una ampliación de su alcance geográfico y sectorial. Inicialmente centrada en servicios de transporte de larga distancia, la empresa española ha diversificado su oferta hacia el transporte médico, así como líneas de autobuses regionales y urbanos. Actualmente, la labor de internacionalización ha llevado sus operaciones a países como Portugal, Suiza, Marruecos y Arabia Saudí, según consignó el medio Mobico en su declaración. "Bajo su dirección, el negocio ha crecido significativamente y se ha consolidado como el negocio líder español de transporte de viajeros por carretera", señaló la compañía, y subrayó la expansión y diversificación alcanzadas por la filial española.

La decisión de Mobico de incorporar las operaciones británicas de autocares bajo el paraguas de gestión de Alsa representa un cambio estratégico dentro del grupo. Tal como explicó la compañía, la prioridad de Iglesias será mantener el impulso logrado hasta ahora. Según expresó en declaraciones recogidas por Mobico, su enfoque principal como consejero delegado será el de "aprovechar ese impulso, brindando un servicio al cliente de primera clase y, al mismo tiempo, mejorando nuestro desempeño operativo y manteniendo nuestra disciplina financiera”.

El peso de la familia asturiana Cosmen en esta estructura internacional también representa un elemento relevante de la operación. Según detalló Mobico, los propietarios originales de Alsa son, a través de su sociedad European Express Enterprises, los mayores accionistas del grupo británico Mobico, con una participación del 23% del capital. El desarrollo de la sociedad desde su origen español hacia una presencia activa en múltiples mercados ha fortalecido esta posición.

La integración de las operaciones británicas bajo la dirección de Alsa evidencia la importancia de la filial española en la nueva etapa de Mobico. La compañía británica ha destacado tanto la experiencia en gestión internacional de Iglesias como los resultados obtenidos por Alsa durante su mandato. El crecimiento significativo y la diversificación hacia nuevos sectores reflejan el rumbo de la empresa, que busca optimizar sus operaciones y rendimiento financiero en el contexto de una competencia global en el sector del transporte de viajeros por carretera.

Mobico subrayó que los cambios buscan capitalizar el liderazgo de Alsa y aprovechar la experiencia acumulada dentro de la filial española. La reestructuración organizativa pretende reforzar la eficiencia operativa y unificar procedimientos bajo una administración centralizada, beneficiando a todas las áreas del grupo.

La gestión por parte de Iglesias, junto con el respaldo de los principales accionistas, marca una nueva etapa en la estrategia de Mobico, cuya apuesta pasa por consolidar su posición en Europa y expandirse en mercados emergentes donde Alsa ya tiene presencia. Como parte de este proceso, la integración de servicios y la diversificación de las actividades buscan responder a los retos de un mercado en transformación, según describió el comunicado oficial publicado por Mobico.