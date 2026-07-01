Ester Muñoz defiende entenderse con Vox y está convencida de que "más pronto que tarde" Moreno será investido presidente

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido este miércoles la necesidad de que PP y Vox se entiendan porque "en estos momentos de urgencia nacional" debe ser más lo que une a ambos partidos. Dicho esto, se ha mostrado convencida de que "más pronto que tarde" Juanma Moreno será investido presidente de la Junta de Andalucía.
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que ha presentado el expresidente José María Aznar, Muñoz ha indicado que en las últimas elecciones autonómicas han visto que "en torno al 50%" o "al 60%" de los ciudadanos quiere "un proyecto de derecha liderado por personas del Partido Popular". "Eso es lo que nos han dicho las urnas y, por tanto, yo creo que es en lo que tenemos que trabajar", ha manifestado.
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Después de Moreno no fuera investido presidente este martes en la primera votación, Muñoz ha recordado que eso también le pasó a la extremeña María Guardiola y, finalmente, hubo gobierno en Extremadura.
Por eso, ha dicho estar convencida de que "va a haber un Gobierno en Andalucía porque es lo que quieren y lo que necesitan los andaluces". "Y, por tanto, estoy convencida de que más pronto que tarde el presidente Juan Manuel Moreno volverá a ser reelegido presidente de la Junta de Andalucía", ha aseverado.
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EN "MOMENTOS DE URGENCIA" DEBE SER MÁS LO QUE UNE A PP Y VOX
Al ser preguntada si ha cambiado la percepción del PP sobre Vox, Muñoz ha defendido que ambas formaciones se entiendan porque es lo que quieren muchos ciudadanos para "pasar página" de la etapa de Pedro Sánchez, que preside "un Gobierno radical que lleva ocho años destruyendo la conversación pública, destruyendo la vida política, creando muros, creando confrontación y creando polarización".
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"Hay cosas que nos diferencian con Vox, por supuesto, por eso somos dos partidos completamente diferentes, pero hay cosas que nos unen. Y en estos momentos de urgencia nacional yo creo que tiene que ser más lo que nos une que lo que nos separa", ha declarado.
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