El hermano de David Bisbal irá a juicio por negligencia médica: “He perdido mis piernas, ya no funcionan”

David Bisbal, su padre y su hermano, José María Bisbal (Instagramj)

El pasado 2023, el hermano de David Bisbal, José María Bisbal, desapareció de forma misteriosa durante dos días y la familia dio la voz de alarma en su búsqueda. Tras ser encontrado, se descubrió que una grave lesión medular lo había dejado en silla de ruedas y ahora, más de un año después del suceso, el almeriense ha compartido con la revista ¡HOLA! su demanda y se enfrentará a un juicio por negligencia médica el próximo 2025.

Según comentó a La Voz de Almería, esta parálisis fue consecuencia de un accidente y una supuesta negligencia médica posterior, lo que lo llevó a pasar un tiempo prolongado en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, uno de los mejores centros especializados en España. “He perdido mis piernas, ya no funcionan”, explicó a la revista de corazón, asegurando que está dispuesto a enfrentarse legalmente para hacer justifica a su verdad.

A pesar de las dificultades, José María ha demostrado una notable resiliencia. En sus declaraciones, ha enfatizado su determinación de no quedarse anclado en el pasado, sino de mirar hacia el futuro con esperanza: “Este próximo año 2025, tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico. Eso fue en abril de 2023. Pero yo no pienso en eso ni me acuerdo para nada, he sabido dejar de mirar hacia atrás para mirar solo hacia delante”. Además, ha revelado que ha encontrado en el deporte una vía de escape para esta nueva situación que afronta. Y ha comenzado a jugar a parabádminton, una disciplina que cada vez está más de moda en Almería.

De hecho, también ha revelado que su sueño era competir en los Juegos Paralímpicos de París 2024, algo que finalmente no pudo ser. No obstante, sigue luchando por ello y mantiene su mente enfocada en conseguir llegar alto en el mundo del deporte adaptado para servir de inspiración a aquellas personas que han sufrido un cambio tan radical en su vida. Aunque además del deporte, también está colaborando para ayudar a otros en centros sociales.

El cantante David Bisbal junto a su hermano Jose María (Instagram)

Su compromiso con la comunidad

El hermano del cantante se ha unido a la junta directiva de ASPAYM Almería, una entidad creada en 2021 para la ayuda de personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas. Allí, también se dedican a promover la reinserción laboral de aquellos que tienen una movilidad reducida, reivindican sus derechos ante las administraciones públicas y la sociedad. Y, además, también pretenden cumplir un “movimiento asociativo en materia de lesión medular en Andalucía para dar respuesta a las necesidades que se presentan”.

De esta manera, José María se prepara para este nuevo reto judicial mientras contribuye a la mejora de la vida de otros que enfrentan desafíos similares, reafirmando su compromiso con el bienestar colectivo y las causas solidarias. Y, aunque asegura que actualmente se encuentra en un camino hacia la superación, actualmente, gracias al apoyo de su familia y una comunidad que lo admira, Bisbal no olvida que su situación actual pudo deberse a una supuesta negligencia médica.

David y José María Bisbal (Instagram)