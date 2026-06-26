Transportes aprueba el nuevo Plan de Acción Nacional para integrar drones en espacio aéreo

Madrid, 26 jun (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado, a través de la Dirección General de Aviación Civil, el nuevo Plan de Acción Nacional para el Despliegue del U‑space y la zonificación 2026‑2030 (PANDU+), que busca reforzar la integración de las aeronaves no tripuladas o drones en el espacio aéreo.

El plan, explica el Ministerio en una nota remitida este viernes, da continuidad al que estuvo vigente entre 2022 y 2025 (PANDU), aunque amplía su alcance para responder a la situación del sector de las aeronaves no tripuladas, cuyo crecimiento requiere "una gestión adecuada del espacio aéreo que garantice la seguridad de las operaciones y la protección de las personas y los bienes en tierra".

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De esta forma, se refuerza la convivencia de los drones con la aviación tripulada y se sientan las bases para el desarrollo de una movilidad aérea "capaz de proporcionar nuevos servicios a la sociedad", dice la nota, que recuerda que los drones se han consolidado como una herramienta "clave" en ámbitos como emergencias, logística, seguridad pública, inspección de infraestructuras o agricultura.

El plan establece un modelo de gobernanza con coordinación entre la administración central, autonómica y local con los principales agentes del sector, añade la nota.

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Se apoya en dos pilares fundamentales: las zonas geográficas de las citadas aeronaves, UAS, por su siglas en inglés, que permiten gestionar las operaciones de drones en función de los riesgos; y el concepto U‑space, un sistema de servicios digitales diseñado para permitir operaciones simultáneas automatizadas e integradas con el resto de los usuarios del espacio aéreo.

Asimismo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea será la responsable de la certificación y supervisión continua, y garantizará que cada actividad se desarrolle conforme a los estándares de seguridad, en coordinación con el marco europeo y con los desarrollos más innovadores del sector. EFE

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