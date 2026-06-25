El petróleo Brent baja a 72 dólares por barril, el nivel previo a la guerra con Irán

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, llegaba a cotizar este jueves ligeramente por encima de los 72 dólares por barril, regresando así por primera vez al nivel anterior al inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

En concreto, el coste del barril de crudo Brent ha llegado a caer hasta los 72,27 dólares antes de la apertura de las bolsas europeas, con una bajada del 2% respecto de su cierre de ayer. Se trata del precio más bajo para el petróleo de referencia en el Viejo Continente desde el pasado 27 de febrero, el día anterior al comienzo de la guerra con Irán, cuando el crudo cerró en 72,48 dólares.

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De su lado, el precio del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, llegaba a caer hasta un 1,8% para cotizar en 69,07%, aún por encima del coste anterior al inicio del conflicto.

La corrección en el precio del crudo, que llegó a alcanzar los 126,10 dólares en el caso del barril de Brent el pasado 30 de abril, se ha acelerado desde finales de mayo ante el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto.

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De tal modo, las partes firmaron hace unos días un memorando que contempla una tregua de 60 días que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).

El Gobierno de Pakistán anunció ayer que está previsto que las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán se retomen la semana que viene, tras los recientes contactos mantenidos en Suiza.