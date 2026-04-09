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Toñi Moreno y la confesión que lo cambió todo: de su lucha interior a la pregunta que le hizo “deberle la vida” a Laura Pausini

La presentadora se abre como nunca sobre su pasado, su proceso para aceptarse y el inesperado momento en directo que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional

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Toñi Moreno y Ana Milán durante la charla en el programa 'Ex. La vida después'
Toñi Moreno durante su paso por 'Ex. La vida después', presentado por Ana Milán. (Mediaset España)

Toñi Moreno ha protagonizado una de las entrevistas más sinceras y reveladoras de su vida. La presentadora se sentó frente a Ana Milán en el programa Ex. La vida después, de Cuatro, y, lejos de guardarse nada, repasó algunos de los episodios más íntimos de su historia personal.

Entre ellos, su orientación sexual, el peso de su educación y el momento televisivo que lo cambió todo: una inesperada pregunta de Laura Pausini que la ‘obligó’ a salir del armario en pleno directo.

Hay instantes que marcan un antes y un después, y para Toñi Moreno ese momento llegó sin previo aviso durante una entrevista en Viva la vida. La invitada era Laura Pausini, y lo que parecía una conversación más terminó convirtiéndose en un punto de inflexión vital.

Una pregunta en directo que lo cambió todo

Toñi Moreno y Ana Milán durante la charla en el programa 'Ex. La vida después'
Toñi Moreno durante su paso por 'Ex. La vida después', presentado por Ana Milán. (Mediaset España)

Según ha recordado en Ex. La vida después, la cantante italiana, con total naturalidad, lanzó una pregunta directa: si le gustaban las mujeres. Lo que ocurrió después quedó grabado para siempre en la memoria de la presentadora. “El mundo me empezó a dar vueltas”, recordó. Durante unos segundos, todo se detuvo. Miró al público, consciente de que aquella respuesta cambiaría muchas cosas. Y entonces dijo la verdad.

Aquella confesión no solo fue un acto de valentía, sino también una liberación inmediata. “Así me quité veinte años de encima”, explicó, dejando claro que llevaba demasiado tiempo cargando con un peso que ella misma se había impuesto.

Desde ese instante, ya no tuvo que disimular más. Por eso, no dudó en reconocer la importancia de ese momento con una frase contundente: “Le debo la vida”.

Una lucha silenciosa durante años

Antes de aquel episodio, Toñi Moreno vivía lo que ella misma definió como una “doble vida silenciosa”. Aunque en su ámbito privado hacía lo que sentía, en público mantenía una barrera infranqueable.

Toñi Moreno y Ana Milán durante la charla en el programa 'Ex. La vida después'
Toñi Moreno durante su paso por 'Ex. La vida después', presentado por Ana Milán. (Mediaset España)

“No me daba un beso en la calle”, confesó, evidenciando hasta qué punto se había limitado. La presión no venía tanto de fuera como de dentro. “Mi principal enemiga he sido yo”, aseguró con una sinceridad que dejó sin palabras a los presentes en el plató.

La presentadora explicó que durante años intentó encajar en lo que creía que se esperaba de ella. Salió con hombres y evitó enfrentarse a sus propios sentimientos. “No quería ser lesbiana”, admitió sin rodeos, reconociendo que fue víctima de una fuerte homofobia interior.

Los orígenes de su conflicto interior

Para entender ese rechazo hacia sí misma, Toñi Moreno se remontó a su infancia. Criada en un entorno humilde y con una educación profundamente católica, interiorizó desde muy joven una serie de creencias que marcaron su forma de ver el mundo y a sí misma.

“Creía que era pecado”, explicó sobre sus sentimientos. Estudió en un colegio de monjas, una etapa que dejó huella en su desarrollo emocional. De hecho, uno de los recuerdos más sorprendentes que compartió fue el de su primer enamoramiento: una monja.

Aunque en aquel momento no supo identificarlo como tal, con el paso del tiempo ha reinterpretado aquella experiencia. “Yo me contaba que la admiraba muchísimo, pero ahora digo que estaba enamorada. Le hice hasta una canción”, relató entre risas, aportando un toque de ternura a una historia marcada por la confusión.

Toñi Moreno y Ana Milán durante la charla en el programa 'Ex. La vida después'
Toñi Moreno durante su paso por 'Ex. La vida después', presentado por Ana Milán. (Mediaset España)

Ese contexto, unido a las responsabilidades familiares que asumió desde joven, hizo que se olvidara de sí misma durante años. “Me ha costado mucho llegar a quererme”, reconoció, evidenciando el largo camino recorrido hasta alcanzar la aceptación.

El amor, su hija y una nueva forma de vivir

Hoy, la vida de Toñi Moreno es muy distinta. La presentadora asegura haberse liberado, aunque admite que ese proceso ha sido reciente. Ahora, su prioridad es vivir con coherencia, especialmente por su hija.

“No va a vivir en un lugar con esquinas con polvo”, afirmó, utilizando una metáfora para dejar claro que no quiere ocultar nada en su vida. Para ella, es fundamental que su hija crezca en un entorno de verdad y autenticidad.

Esa nueva mentalidad también se refleja en su forma de entender las relaciones. Tras haber vivido situaciones con personas que aún no habían salido del armario, tiene claro que no quiere volver atrás. “Yo he vivido mucho tiempo escondida y no voy a vivir escondida”, sentenció.

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Mirando al pasado, Toñi Moreno lo resume todo con una frase que habría querido decirse a sí misma años atrás: “No va a ser para tanto”. Una reflexión sencilla, pero cargada de significado, que condensa décadas de miedo, silencio y aprendizaje.

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