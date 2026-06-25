54 militares de la UME, preparados para apoyar en las tareas de rescate en Venezuela

Madrid/Sevilla, 25 jun (EFE).- Un total de 54 militares del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con sede en Morón de la Frontera (Sevilla), están preparados para apoyar en las tareas de rescate en los dos terremotos que han sacudido Venezuela.

La capacidad del equipo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) de este batallón combina el empleo de perros de búsqueda especialmente adiestrados y de dispositivos específicos como cámaras de rescate o geófonos, ha informado el Ministerio de Defensa en un mensaje en redes sociales.

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Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha detallado que anoche se prealertó a la UME para que fueran realizando los preparativos correspondientes en lo referente a los vuelos, de modo que puedan estar "dispuestos" para trasladarse a Venezuela.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, además de enviar un mensaje de "apoyo total y absoluto" al pueblo venezolano, Fernández ha informado de que los efectivos y especialistas de la UME serán destinados fundamentalmente a tareas de rescate ante los derrumbes que se han producido como consecuencia de los terremotos.

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"Tienen experiencia y la UME va a hacer un trabajo muy importante de rescate, que es lo que se pretende", ha indicado Fernández.

El Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) se encuentra ubicado en las instalaciones que la Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene en la Base Aérea de Morón. EFE

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