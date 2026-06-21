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Hombres mayores de 45 años, “profesionales, científicos e intelectuales” y de municipios pequeños: el perfil del putero en España

La Encuesta Nacional de Salud Sexual muestra que un 27,5% de los hombres ha pagado por mantener relaciones sexuales alguna vez en su vida

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Cientos de mujeres durante una manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M. (Carlos Luján/Europa Press)
Cientos de mujeres durante una manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M. (Carlos Luján/Europa Press)

Un 69% de los españoles dice estar en contra de la prostitución. La consideran “una forma de violencia contra las mujeres” que pone en riesgo la dignidad de las personas. A la hora de regularlo, sin embargo, no hay tanto consenso: solo el 34,6% apuesta por castigar a quienes pagan por estos servicios, un porcentaje que se rebaja al 29% entre los varones. Tal vez sea porque uno de cada cuatro hombres del país, según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha pagado a cambio de sexo.

La Encuesta Nacional de Salud Sexual revela que un 13,6% de la población ha pagado alguna vez en su vida por mantener relaciones sexuales. Por género, las diferencias son abismales: un 27,5% de los hombres españoles ha pagado alguna vez en su vida por sexo, frente a un 0,3% de las mujeres. El sondeo se ha repetido por primera vez desde 2009, cuando un 32,1% de los hombres reconocía haber pagado alguna vez en su vida por sexo.

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Los resultados de la segunda edición muestran que un 9,6% de los varones lo habrían hecho una sola vez en su vida, mientras que el 17,9% lo ha hecho más de una vez. Estos consumidores buscan principalmente a mujeres (96,8%) para realizar prácticas sexuales, si bien la mayoría (78,95%) hace más de cinco años que no acude a la prostitución.

Para estos hombres, acudir a burdeles o prostitutas era algo ocasional: la mayoría acudía menos de una vez al año (42,9%), una o dos como mucho (29,6%). Solo para el 4,4% de los puteros se trata de una actividad cotidiana que realiza al menos una vez a la semana.

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En condiciones infrahumanas, contagiadas de enfermedades venéreas y sin descanso, eran obligadas a ejercer la prostitución en Tenerife

Así son los hombres que pagan por sexo

La encuesta del CIS permite ver algunos detalles de cómo son estos hombres, si bien hay que tener en cuenta que se parte de una muestra de 1.185 personas que confesaron haber pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales.

La popularidad del consumo de prostitución va en aumento con la edad, según los resultados de la encuesta, llegando a un pico del 20,1% entre el grupo de 65 y 74 años. Para los más jóvenes, se presenta como una opción minoritaria, pero son los españoles de 25 a 34 años los que más lo han hecho (6,9% del total). De hecho, el mayor rechazo al consumo de prostitución se encuentra entre los estudiantes de la encuesta (96%).

Total de personas que admiten haber pagado por sexo, desglosadas por edad.
Total de personas que admiten haber pagado por sexo, desglosadas por edad.

Entre quienes han admitido al CIS haber pagado por sexo alguna vez en su vida, la mayoría tiene más de 45 años: representan el 22,6% de quienes han pagado por sexo una vez y el 21,4% de los que han pagado más de una.

A nivel territorial, son los cántabros los que más han accedido a la prostitución para mantener relaciones sexuales, un 21,7% del total de encuestados de la región. Los consumidores se reparten después por Asturias, Galicia, Extremadura y La Rioja, donde representan más del 16% del total de entrevistados por el CIS en dicha comunidad autónoma.

Los porcentajes más altos se mantienen en las comunidades con los municipios más pequeños. Y es que, según la encuesta, el consumo de prostitución es más frecuente en aquellas localidades que no superan los 50.000 habitantes, donde supondría el 15,4% de la población. La comunidad de Cantabria es, justamente, la región con más municipios pequeños de España respecto al total: solo dos de sus poblaciones superan los 50.000 habitantes, tal y como refleja la Estadística del Padrón Continuo de 2022.

Al mirar su ocupación, la mayoría de ellos recae en la categoría de profesionales, científicos e intelectuales (34,1%), seguidos de oficiales operarios (32,1%), vendedores y trabajadores del sector servicios (31,3%). Entre el grupo de jubilados (1.819 personas), representan el 21,2%.

Más de 100.000 mujeres ejercen la prostitución en España

Saber quiénes son ellas es más complicado. Un informe del Ministerio de Igualdad calculó en 2024 que eran 114.500 mujeres las que ejercen la prostitución en España. El estudio, sin embargo, fue duramente criticado por académicas e investigadoras de la red Voces feministas por los Derechos, que acusaban al Gobierno de instrumentalizar la problemática “hasta comprometer algunos de los principios más básicos de la ciencia y acabar perjudicando y abundando en el estigma de los colectivos más vulnerables”.

Club de carretera, prostitución. (Europa Press)
Club de carretera, prostitución. (Europa Press)

Sobre este grupo de mujeres pesa siempre la sospecha de la explotación sexual. El informe del Ministerio de Igualdad afirmaba que el 80% de las prostitutas estaría en riesgo de trata. Para el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), serían 45.000 las mujeres las que se encontrarían en esta situación, según un informe de 2012.

Lo que sí parecen evidenciar los estudios es una situación cada vez más vulnerable para estas mujeres. El cierre de clubes y las restricciones tras la pandemia del Covid-19 han hecho que el sector salte de los establecimientos a los pisos-burdel, una modalidad que podría impulsar las situaciones de abuso, trata y explotación.

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