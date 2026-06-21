El Ayuntamiento de Aranda (Burgos) recomienda no beber agua del grifo por un acto vandálico en un tanque de suministro

El Ayuntamiento de la localidad burgalesa de Aranda de Duero ha recomendado a los vecinos no consumir agua del grifo debido a un acto vandálico en el Cerro de los perros, uno de los puntos de suministro de agua en el municipio, hasta que se confirme que el agua potable de los depósitos es correcta para el consumo humano.

Como consecuencia del acceso vandálico a las instalaciones que garantizan el suministro de agua potable en la localidad de la zona sur del río Duero y parte de la zona norte, el Consistorio lleva a cabo comprobaciones técnicas y sanitarias oportunas con el fin de garantizar plenamente la salubridad del agua.

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Mientras se desarrollan dichas actuaciones, y como medida preventiva, se recomienda no consumir agua del grifo para bebida o preparación de alimentos hasta que se confirme su aptitud mediante los controles correspondientes, ha trasladado el Ayuntamiento a través de un bando del que se hace eco Europa Press.

Hasta que se realicen las operaciones oportunas de comprobación de la salubridad del agua potable cuya duración puede superar las 24 horas, la población puede acceder al uso de agua potable en las fuentes públicas existentes en la zona norte de la ciudad.

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En las próximas horas se habilitarán otras zonas donde la población pueda recoger agua potable que sea apta para el consumo humano.

El Ayuntamiento informará puntualmente a la población en cuanto se disponga de los resultados de las analíticas y se restablezca la normalidad en el suministro.

El Consistorio también ha informado de que se va a suministrar agua embotellada a todas las residencias de ancianos coordinado con Protección civil y los centros educativos y centros de día recibirán agua embotellada este lunes.

El hospital de los Santos Reyes dispone de medios propios para su abastecimiento y en este momento se encuentra en el depósito la Guardia Civil (competente para la investigación), SEPRONA, Policía Nacional (y la Policía Científica) y, por parte municipal, el técnico y la brigada de aguas.

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