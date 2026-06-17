Anidar entre hormigón y cemento para sobrevivir: las gaviotas en peligro de extinción cambian su hábitat natural del litoral por el puerto de Barcelona

Una gaviota de plumaje blanco y gris claro, con el pico rojo y negro, se encuentra atenta sobre la arena de la playa. (Generalitat de Cataluña)

La gaviota de Audouin, catalogada en Cataluña como especie en peligro de extinción, ha cambiado sus áreas tradicionales de cría en islas y costas agrestes por entornos portuarios e industriales como el puerto de Barcelona, empujada por la presión turística, la construcción en el litoral y otros factores que han degradado sus hábitats de nidificación.

La primera pareja en el puerto de la ciudad condal se detectó en 2016. Desde entonces, la gaviota ha mantenido su elección de un entorno dominado por cemento y actividad humana. En 2021 (último año en que la Generalitat facilita los datos), la especie sumó en Cataluña 3.458 parejas reproductoras repartidas en cinco enclaves: 2.319 en la Punta de la Banya, 22 en las Salinas de Sant Antoni, 244 en el puerto de Tarragona, 668 en el puerto de Barcelona y 205 en la Zona Franca de Barcelona.

PUBLICIDAD

El cambio no ha sido puntual, sino una sucesión de desplazamientos de hábitat a lo largo de décadas. La especie nidificaba inicialmente sobre todo en islas o islotes del Mediterráneo, un patrón que explica su nombre catalán de “corsa”, vinculado a Córcega.

Por qué la gaviota nidifica ahora en puertos

El segundo gran cambio llegó a comienzos de los años 1980, cuando se estableció en el delta del Ebro y colonizó el hábitat dunar de la Punta de la Banya. Con el tiempo, la colonia de cría se desplazó hacia la zona de explotación salinera, siempre cerca del mar y en un entorno dominado por salicornia herbácea.

PUBLICIDAD

El tercer salto arrancó en 2009, cuando dejó de anidar exclusivamente en el delta del Ebro e intentó colonizar el delta del Llobregat, donde crió entre 2009 y 2019, y los Aiguamolls de l’Empordà, donde los intentos registrados en 2009 y 2010 no prosperaron. En 2010 una pareja hizo nido en el puerto de Tarragona y en 2011, 2.609 parejas anidaron en el puerto de Sant Carles de la Ràpita, conforme detalla el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un informe.

Una bandada de gaviotas se congrega en una orilla rocosa salpicada de pequeñas flores amarillas junto a la masa de agua. (Generalitat de Cataluña)

Desde entonces, la presencia de la gaviota de Audouin en puertos ha oscilado entre el 25 y el 40 % del total de la población nidificante. Ese dato confirma que el recurso a espacios portuarios ya no es una anomalía, sino una parte estable de su estrategia de supervivencia.

PUBLICIDAD

El cuarto salto de hábitat se produjo en 2013, cuando 69 parejas anidaron en un descampado urbano de la Zona Franca de Barcelona, forzadas por condiciones adversas en la colonia del delta del Llobregat. El texto atribuye ese desplazamiento a problemas con depredadores y a la frecuentación humana en ese enclave.

En 2021, la especie ya había colonizado terrenos por encima del nivel del suelo para criar en entornos industriales periurbanos. El caso más claro son los 205 nidos en un tejado de la Zona Franca, una solución que el texto describe como un entorno que recuerda, por su aislamiento, a los hábitats originales.

PUBLICIDAD

Turistas y otras detrás del peligro

La protección legal de la especie se articula en tres niveles. En la Unión Europea figura en el anexo I de la Directiva Aves 2009/147/CE como especie protegida; en el Espña está incluida en el Real Decreto 139/2011 en la categoría de “Vulnerable”; y en Cataluña aparece en el Decreto 172/2022 en la categoría de “en peligro de extinción”.

Un ejemplar de gaviota de Audouin en vuelo. (Generalitat de Cataluña)

Entre las amenazas globales para su supervivencia, recogidas en el Plan de acción internacional para la gaviota de Audouin elaborado por BirdLife International, figura en primer lugar la alteración del hábitat en las zonas de cría por nuevas construcciones y hoteles ligados al turismo. El texto añade que, en el delta del Ebro, la expansión comercial en áreas ocupadas por la especie dentro de puertos comerciales condiciona la viabilidad de parte de la población.

PUBLICIDAD

También pesa la dependencia alimentaria de los descartes de la pesca, de modo que un cambio en las artes o en ese sistema de aprovechamiento podría afectar a su supervivencia. A eso se suma la competencia con la gaviota argéntea por los desechos pesqueros y por los lugares de nidificación, además de la depredación de pollos y adultos.

Entre las medidas aplicadas o planteadas figuran el seguimiento de la población de la Punta de la Banya, la vigilancia de las zonas de cría, la regulación de actividades científicas, deportivas y comerciales en las proximidades de las áreas de nidificación, el censo de la colonia de gaviota argéntea y una señalización adecuada. El texto añade que la colonización de otros espacios del litoral catalán ha obligado a actualizar el plan de recuperación de la especie.

PUBLICIDAD