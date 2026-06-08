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Fallece un ciclista de 80 años al colisionar con un camión en Roperuelos del Páramo (León)

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Un ciclista de 80 años ha muerto al colisionar con un camión en el municipio leonés de Roperuelos del Páramo, según ha informado el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 16 de la LE-412 a las 21.48 horas de este lunes. La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

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En el lugar, el personal de Sacyl ha confirmado el fallecimiento del ciclista, un varón de unos 80 años.

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