Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Francisco Correa, en uno de sus últimos juicios de la trama Gürtel

Una empresa con sede en Zaragoza, Inversiones Aralmar, ha hecho una curiosa oferta a la Audiencia Nacional para quedarse con la mayoría de las propiedades inmobiliarias que fueron embargadas al líder de la trama Gürtel, Paco Correa, que arrastra ya varias condenas por este importante caso de corrupción que dañó los cimientos del PP de Mariano Rajoy. Aralmar, que pertenece al Grupo Inmobiliario AC, propiedad de Alberto Calvo del Río, ofrece 6,1 millones de euros por 44 propiedades, entre las que hay chalés en Ibiza, Cádiz y Madrid, garajes, varias parcelas rústicas y atraques para barcos en Sotogrande. Esta oferta está muy por debajo de los precios actuales de mercado.

Por ejemplo, por el chalé que Correa se estaba construyendo y no terminó en Punta Grossa, en el noroeste de Ibiza, en el municipio de Sant Joan de Labritja, esta empresa ofrece 194.000 euros. Estamos hablando de una parcela de 4.000 metros cuadrados. Sobre estos terrenos hoy se levanta una vivienda de 400 metros cuadrados y tres plantas a medio terminar. Hay que tener en cuenta que, por una parcela muy próxima de 648 metros, otro vendedor pide 850.000 euros. Y que algunos chalés ya construidos en la zona superan los dos millones de euros. Esta parcela en cuestión (que hoy tiene embargada la Audiencia Nacional) está situada en el número 58 de la calle Punta Grossa, en una colina con unas vistas impresionantes, dominando la cala de Sant Vicent.

Correa adquirió la finca de 4.000 metros cuadrados el 7 de julio de 2006. La parcela figuraba a nombre de Osiris Patrimonial, una de las muchas sociedades de la trama. Los terrenos fueron pagados gracias a las comisiones que se llevó la trama por participar en la organización de la visita que el Papa Benedicto XVI realizó a Valencia en 2006. Correa no reparó en gastos. Quería una piedra especial para su chalé. La encargaba en Málaga, y de ahí viajaba a Denia en camión y después en barco a Ibiza. Un vecino alemán denunció entonces las obras por el ruido. El Ayuntamiento descubrió que la empresa contratada por Correa para construir el chalé se había excedido de la edificación permitida y decidió paralizar las obras. “Se ha jodido la puta casa”, llegó a afirmar Correa en conversaciones intervenidas por la Policía. “Allí tengo enterrados 400 millones de pesetas”, reveló. En esta zona la trama también tiene otra parcela de 2.000 metros cuadrados, por la que Aralmar ofrece solo 97.230 euros.

El chalé que Francisco Correa se quiso construir en Ibiza

El pasado 29 de enero, la defensa de Paco Correa envió un escrito a la Audiencia Nacional informando que Inversiones Aralmar había hecho una oferta para la compra de los inmuebles que un día pertenecieron al empresario y que hoy están embargados para hacer frente a las múltiples responsabilidades civiles a las que ha sido condenado. Correa ha tenido muchas condenas que suman decenas de años de prisión, pero solo puede cumplir un máximo de 18 años entre rejas. Tras cumplir casi 10 años encarcelado, en junio de 2023 obtuvo el tercer grado (semilibertad) tras abonar también unos 21 millones de euros. Dinero que tenía en el extranjero, pero que no es suficiente para satisfacer las cantidades de responsabilidad civil a las que ha sido condenado. El caso ha sido tan complejo que en octubre de 2025 (16 años después de las primeras detenciones) se celebró el último de los 12 juicios que ha generado.

Dos pagos en un año

Ahora, el empresario Alberto Calvo ha remitido una carta de intención de compra con el siguiente sistema de pago: un 10% inicial (610.000 euros) en el momento en el que la Audiencia Nacional acepte la oferta, y el resto (5.490.000 euros) en los siguientes seis meses. Esta empresa inmobiliaria también se compromete a asumir las posibles deudas relativas a impuestos como el IBI y cuotas de comunidades de propietarios. La oferta queda supeditada a que la Audiencia autorice la venta de todas las propiedades: 44 en total. Por la vivienda que la trama de Correa tenía en el municipio madrileño de Las Rozas, esta empresa aragonesa ofrece 389.000 euros. En Algeciras, hay dos fincas en el paraje denominado Punta Carnero. Su valoración, según esta inmobiliaria, es de 77.780 euros.

En Marbella, Correa tenía 12 propiedades: 10 garajes y dos viviendas. Destaca un ático en la urbanización Embrujo Playa, en Puerto Banús. La empresa ofrece 534.000 euros. La tasación real del inmueble puede llegar a los 1,6 millones de euros. En esta casa residió durante mucho tiempo la exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, que fue condenada a 17 años y ocho meses de prisión. Actualmente, ella cumple su condena en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en la que ingresó a finales de 2020.

El puerto de Valgrande, en Cádiz, donde la trama tiene varios atraques

Luego está Sotogrande, en Cádiz. Correa tenía uno de los 164 apartamentos de la elitista urbanización Valgrande en esta localidad gaditana. Allí se despertó el 6 de febrero de 2009 cuando la Policía Nacional lo detuvo por primera vez. La inmobiliaria aragonesa está dispuesta a pagar 680.610 euros por la casa (533 metros cuadrados), el trastero y dos palzas de garaje. Allí las empresas de la trama tienen siete parcelas, valoradas entre 340.000 y 388.000 euros. También en Sotograde hay cuatro atraques en el puerto, cuatro garajes y otra finca rústica con vivienda situada en la Ribera del Emperador, otro complejo residencial situado a pie de playa. La inmobiliaria ofrece 486.000 euros. Por último, en Tarifa, hay seis fincas rústicas de entre 8.000 y 42.000 metros cuadrados. Este diario ha intentado hablar con Alberto Calvo, el empresario interesado en comprar. No ha respondido a los mensajes.