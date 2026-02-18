El secreto de Clara Galle para afrontar un día de regla: “Yo tengo una y me la congelo”

La actriz navarra acude como invitada a 'La Revuelta' para presentar, junto a Paula Usero su nueva serie de Netflix. / Captura de pantalla Instagram

Si ayer fue el mundo de la canción el que asistió a la televisión pública, hoy ha sido el mundo del cine. Clara Galle (Pamplona, 23 años) y Paula Usero (València, 34 años) han acudido en calidad de invitadas al programa de David Broncano, La Revuelta, donde han presentado su nueva serie, además de responder a las clásicas preguntas. Dado que no estaba previsto que las actrices acudieran al plató (según ha confesado el presentador), los temas por los que se han movido durante la entrevista han sido tan dispares como imprevistos: desde consejos para afrontar un día de regla a cómo comerse un kiwi.

Entre reflexiones frutales, Galle y Usero han introducido el producto que habían ido a promocionar al Teatro de Gran Vía, donde se graba el programa: la serie Esa noche, un thriller de Netflix disponible en la plataforma a partir del 13 de marzo. La serie se basa en el libro de Gillian McAllister con el mismo nombre, publicado en 2021, que cuenta con una puntuación de 3,77 sobre 5 en Goodreads. Las críticas la califican de ser “una novela tensa, apasionante y con una trama muy bien construida”. Las dos actrices completan el elenco junto a Claudia Salas, hermana mediana de las tres, y Pedro Casablanc, padre de familia.

“Trucos de regla” con Clara Galle

La actriz nacida en Pamplona, con su desparpajo y alegría habitual, ha dado notas de color a la entrevista con Broncano nada más ha pisado el escenario de La Revuelta. Además de demostrar su fuerza física (partiendo un coco en directo), Clara Galle ha relatado sus “trucos de regla” infalibles. Más allá de cuestiones habituales propias de los días en los que la menstruación pesa como si fuese una losa, la actriz navarra ha añadido un plus que, para ella, es sagrado: “La galleta de emergencia”.

No es una cookie de una cafetería de estilo nórdico, ni una galleta con la masa a medio cocer. La galleta de Clara Galle es un recurso que guarda para cuando se apodera de ella “la crisis de regla”, como la llama la artista. Es en ese momento en el que descongela el dulce, lo calienta y se lo come. Sin importar el momento de su rutina: “Va a haber días que a las dos de la mañana no haya un sitio de buenas galletas abierto”.

Pero, ¿qué ocurre si la actriz está de viaje?, se pregunta David Broncano. “Habrá sido previsora”, afirma su compañera de proyecto, Paula Usero. Galle se ríe ante la idea de llevar consigo una galleta congelada en el bolso por tiempo indefinido, mientras visita distintas localizaciones del globo en sus rodajes. Aunque más seriamente, confiesa que “si se comen lo que he comprado, me enfado”. No solo eso. Galle afirma con rotundidad simpática que cuando tiene el periodo, le posee “un demonio por dentro”. Este es el sentimiento que le conduce a enfrentarse a todo aquel que no respete su “galleta de emergencia”. Y es que esta es tan especial porque, según relata la actriz, se hacen en un horno bajo de su casa en Madrid y es, simplemente, exquisita.