El impuesto al plástico perjudica a la competitividad de España, único país que lo aplica, según Deloitte

El informe señala que, tras la entrada en vigor del Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables en España, la importación de film estirable supuestamente reciclado procedente de Brasil, Arabia Saudí y Egipto representa ya hasta el 90% de los materiales importados, un porcentaje que, según el análisis de Deloitte citado por Europa Press, podría situarse de forma legítima en torno al 30%. Esta situación ha propiciado que España centralice el 71% de las exportaciones de filme extensible de estas tres naciones a Europa durante 2024. El mismo informe advierte que la diferencia de costes resultante de la aplicación de la carga impositiva implica para los productores nacionales un precio medio de 2,27 euros por kilo, mientras que los productos importados de estos países alcanzan solo 1,19 euros por kilo.

Según detalló Europa Press recogiendo el informe de Deloitte, la aplicación del impuesto a los envases de plástico no reutilizables genera una brecha significativa en la competitividad de la industria española en relación con otros países de la Unión Europea. El documento precisa que España es por el momento el único país comunitario que ha implementado este tipo de tributo, una medida orientada por la anterior titular del Ministerio para la Transición Ecológica y actual vicepresidenta y comisaria europea, Teresa Ribera. El objetivo original consistía en favorecer la economía circular y establecer instrumentos económicos para reducir y gestionar los residuos plásticos, pero Deloitte observa que ningún Estado miembro replicó la iniciativa por su impacto económico negativo.

El informe indica que la figura tributaria abarca no solo al sector de productores de plásticos, sino a prácticamente todos los sectores nacionales que utilizan envases plásticos para embalar o transportar mercancía. Esto resulta en un incremento directo de los costes de embalaje para las operaciones dentro del territorio nacional y un aumento de trámites administrativos. El tributo se aplica tanto a envases no reutilizables elaborados con plástico como a productos semielaborados destinados a estos envases y a componentes plásticos que permitan el cierre, comercialización o presentación de dichos recipientes.

Deloitte subraya que la puesta en vigor del impuesto coincidió con un aumento sostenido en las importaciones de productos sujetos a este gravamen, especialmente procedentes de Brasil, Arabia Saudí y Egipto. La diferencia normativa se encuentra en que, para la producción española, la obligación tributaria afecta a todas las operaciones facturadas desde enero de 2023, sin considerar cuándo se produjo el envase o cuándo se adquirió la materia prima. Para las importaciones, en cambio, el hecho imponible se genera únicamente con la entrada del producto en el país tras la misma fecha de entrada del impuesto.

El medio Europa Press publicó que esta disparidad ocasionó que, durante 2022, se produjera lo que denomina Deloitte como “un adelantamiento masivo” de importaciones, con un incremento del 31,8% interanual, alcanzando las 95.200 toneladas. Mientras tanto, las ventas y la producción nacional presentaron una caída de entre el 20 y el 30% durante el ejercicio de 2023 respecto al año anterior. Una vez implementado el tributo, los productores españoles enfrentan un entorno más desfavorable, dado el elevado volumen de importaciones que, según el informe, podrían violar la propia normativa al declararse como material reciclado sin que exista un control técnico efectivo.

La cuestión de la trazabilidad y la acreditación real de contenido reciclado en envases importados aparece como un punto sensible del documento de Deloitte consignado por Europa Press. El texto indica que la normativa prevé la exención para envases que se declaren compuestos por contenido reciclado, pero hasta ahora no existe forma fiable de certificar si efectivamente esos materiales cumplen con los requisitos legales, ya que todavía no se ha desarrollado un método físico o químico para verificarlo.

Otro de los aspectos relevados hace referencia al incremento en la utilización de envases mixtos, donde se combinan materiales como papel y plástico. El documento advierte que estos nuevos envases, surgidos tras la entrada en vigor del impuesto, presentan mayores dificultades para reciclar, complicando la gestión de residuos y desmejorando el control ambiental pretendido por la medida.

Sobre la repercusión en la industria, Deloitte expone, según informó Europa Press, que la diferencia de costes impositivos derivados del tributo sobre el plástico no reutilizable implica una desventaja del 25% al 30% en el precio final de los productos nacionales frente a las importaciones. El informe concluye que esto impide una competencia equitativa y ha derivado en una expulsión progresiva de los fabricantes españoles del mercado interno. El texto incide en que Arabia Saudí, Brasil y Egipto han convertido a España en su principal destino comercial para este rubro industrial, lo que ha intensificado la crisis del sector de transformación de plástico nacional.

El medio Europa Press recoge además que el informe califica la situación actual como una “grave crisis” y destaca que el impuesto ha incrementado no solo los costes operativos, sino también los administrativos para la totalidad de las industrias españolas, agravando la desventaja competitiva con respecto a otros Estados europeos y mercados mundiales donde no se aplica la misma fiscalidad.

En cuanto a las posibles soluciones, Deloitte solicita que se consideren reformas legales, técnicas y operativas que permitan asegurar la eficacia recaudatoria del tributo, la seguridad jurídica para los operadores afectados y, al mismo tiempo, una coherencia real con el objetivo medioambiental que sirvió de base para su aprobación.