España

Renfe se gastará 205.000 euros en programas informáticos más modernos para gestionar “incidencias” en las elecciones sindicales y controlar a los trabajadores que hagan huelgas

La empresa pública necesita una modernización para reducir problemas en los censos de los trabajadores cada vez que hay elecciones y para agilizar los datos de seguimiento si hay paros

Guardar
Google icon
Grupo de trabajadores de Renfe en una sala, llenando papeletas y depositando votos en una urna transparente. Un cartel de "Elecciones Sindicales Renfe" es visible.
Trabajadores de Renfe participan activamente en las elecciones sindicales, depositando sus votos en las urnas para elegir a sus representantes. Recreación hecha con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renfe necesita modernizarse en la gestión de sus relaciones laborales. La empresa pública, dedicada al transporte ferroviario de personas y mercancías, quiere invertir 205.700 euros para implementar nuevas aplicaciones informáticas que “den respuesta a las nuevas necesidades de la Dirección General de Organización y Talento de Renfe Operadora” en dos ámbitos concretos: la gestión de elecciones sindicales y la gestión de posibles huelgas que los trabajadores convoquen. Renfe tiene actualmente más de 16.000 empleados.

Las últimas elecciones sindicales en Renfe se celebraron en marzo de 2023. Cinco sindicatos obtuvieron representación: Semaf, CCOO, UGT, CGT y SF Intersindical. Lo que busca Renfe es una aplicación que le ayude a mejorar la validación de las candidaturas y los requisitos de los representantes de los delegados sindicales que se presenten a los comicios internos.

PUBLICIDAD

Y, sobre todo, que le ayude a gestionar el censo de votantes, ya que “se genera un volumen muy elevado de incidencias relacionadas con reclamaciones, motivadas por diversas causas como fecha de Antigüedad incorrecta, no aparecer el censo, o categoría laboral mal indicada”. La memoria del contrato asegura que “estas incidencias deben gestionarse individualmente, lo que implica una carga administrativa considerable”.

Trenes de Renfe en una estación de Madrid
Trenes de Renfe en una estación de Madrid

Algunos de los sindicatos consultados aseguran que Renfe los ha informado sobre la licitación de este contrato. Un portavoz de Semaf, el sindicato mayoritario, señala que en los últimos diez años unos 5.300 maquinistas se han incorporado a Renfe, mientras que otros 4.200 han abandonado la compañía por baja o jubilación. “Es una categoría con mucha movilidad geográfica. Es lógico que pueda haber incidencias sobre sus datos cuando hay elecciones”.

PUBLICIDAD

Hay que tener en cuenta que en Renfe los comicios internos se realizan por centro de trabajo, por provincia. “Tampoco teníamos información sobre este contrato, pero una vez consultado los pliegos vemos que sí se justifica su licitación, porque permitirá ahorrar trabajo en estos procesos. Estamos a favor de toda medida que fomente una mayor participación de los trabajadores”, explican desde CGT.

La nueva aplicación también debe ser capaz de, una vez que terminen las elecciones sindicales, actualizar el sistema que contabiliza la “Bolsa de Vales Horas” y el “Crédito Adicional al Estatuto”. La bolsa se refiere a las horas de representación que recibe cada sindicato en función de los representantes obtenidos, horas que no solo pueden disfrutar los delegados sindicales, sino cualquier trabajador de la compañía. Y el crédito distribuye las horas sindicales para que no interfieran en el trabajo diario de los delegados sindicales.

Huelgas y servicios mínimos

El contrato también quiere mejorar la aplicación para gestionar las posibles huelgas que se celebren dentro de la empresa pública, que son relativamente frecuentes. “Los usuarios de la Corporación que gestionan las huelgas tienen un menú central que llama a los distintos procesos implicados. “Revisar los botones obsoletos y retirarlos del menú”, dice someramente el pliego de condiciones técnicas. Renfe también quiere mejorar la gestión de los servicios mínimos. En la actualidad, el programa que existe “registra los servicios, opera sobre una única tabla y existen problemas de bloqueo cuando varios usuarios concurren en el proceso de actualización”.

En cuanto a los datos de participación en huelgas, estos se obtienen grabándolos en una tabla. “Se realizará un nuevo programa de carga de un fichero externo para alimentar los mismos datos. Además, se debe continuar usando la transacción actual para el mantenimiento de los datos que no vengan por fichero. Existe otro informe de participación de huelgas por turnos, colectivos y provincias que tiene la misma problemática. Se realizará un nuevo programa de carga de un fichero externo”. Hasta ahora Renfe nunca había licitado un contrato de este tipo, pero los sindicatos consultados señalan que el “coste es asumible”.

Temas Relacionados

RenfeSindicatosSindicatos EspañaContratos PúblicosTransportesEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Aemet pone en alerta a 11 comunidades autónomas por calor: temperaturas de más de 38 grados en estas zonas

Estos valores “extraordinariamente altos” se mantendrán durante el fin de semana y buena parte de la próxima por la presencia de una potencia dorsal

La Aemet pone en alerta a 11 comunidades autónomas por calor: temperaturas de más de 38 grados en estas zonas

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy viernes 29 de mayo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy viernes 29 de mayo

Cómo está el euro frente al dólar este 29 de mayo

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Cómo está el euro frente al dólar este 29 de mayo

Tres trucos para diferenciar un café bueno de uno malo

Métodos sencillos para detectar café de baja calidad y reconocer las características que distinguen a un buen grano en casa

Tres trucos para diferenciar un café bueno de uno malo

Conoce el clima de este día en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este día en Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los españoles se decantan cada vez más por retrasar la jubilación y la anticipada pierde peso: así cambiará el retiro del mercado laboral en los próximos años

Los españoles se decantan cada vez más por retrasar la jubilación y la anticipada pierde peso: así cambiará el retiro del mercado laboral en los próximos años

Leire Díez “se creyó el personaje” y buscó apoyos de guardias civiles y agentes del CNI para montar las cloacas que ayudaron al PSOE

La Justicia condena a la Comunidad de Madrid a pagar 200.000 euros a una paciente operada de cáncer de mama: le implantaron prótesis mamarias sin su consentimiento

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Pedro Sánchez solicita declarar en el Congreso para dar explicaciones sobre las últimas investigaciones

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

ECONOMÍA

Los españoles se decantan cada vez más por retrasar la jubilación y la anticipada pierde peso: así cambiará el retiro del mercado laboral en los próximos años

Los españoles se decantan cada vez más por retrasar la jubilación y la anticipada pierde peso: así cambiará el retiro del mercado laboral en los próximos años

El gráfico del FMI que muestra cómo se distribuye el gasto de la Seguridad Social: la partida de pensiones dobla la de Sanidad y Educación

¿Es obligatorio pagar IVA e IRPF en el alquiler de una plaza de garaje?

El aceite de oliva ya no es español: los envasadores reemplazan el producto nacional por el tunecino

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

DEPORTES

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”