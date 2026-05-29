Renfe se gastará 205.000 euros en programas informáticos más modernos para gestionar “incidencias” en las elecciones sindicales y controlar a los trabajadores que hagan huelgas

Trabajadores de Renfe participan activamente en las elecciones sindicales, depositando sus votos en las urnas para elegir a sus representantes. Recreación hecha con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renfe necesita modernizarse en la gestión de sus relaciones laborales. La empresa pública, dedicada al transporte ferroviario de personas y mercancías, quiere invertir 205.700 euros para implementar nuevas aplicaciones informáticas que “den respuesta a las nuevas necesidades de la Dirección General de Organización y Talento de Renfe Operadora” en dos ámbitos concretos: la gestión de elecciones sindicales y la gestión de posibles huelgas que los trabajadores convoquen. Renfe tiene actualmente más de 16.000 empleados.

Las últimas elecciones sindicales en Renfe se celebraron en marzo de 2023. Cinco sindicatos obtuvieron representación: Semaf, CCOO, UGT, CGT y SF Intersindical. Lo que busca Renfe es una aplicación que le ayude a mejorar la validación de las candidaturas y los requisitos de los representantes de los delegados sindicales que se presenten a los comicios internos.

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Y, sobre todo, que le ayude a gestionar el censo de votantes, ya que “se genera un volumen muy elevado de incidencias relacionadas con reclamaciones, motivadas por diversas causas como fecha de Antigüedad incorrecta, no aparecer el censo, o categoría laboral mal indicada”. La memoria del contrato asegura que “estas incidencias deben gestionarse individualmente, lo que implica una carga administrativa considerable”.

Trenes de Renfe en una estación de Madrid

Algunos de los sindicatos consultados aseguran que Renfe los ha informado sobre la licitación de este contrato. Un portavoz de Semaf, el sindicato mayoritario, señala que en los últimos diez años unos 5.300 maquinistas se han incorporado a Renfe, mientras que otros 4.200 han abandonado la compañía por baja o jubilación. “Es una categoría con mucha movilidad geográfica. Es lógico que pueda haber incidencias sobre sus datos cuando hay elecciones”.

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Hay que tener en cuenta que en Renfe los comicios internos se realizan por centro de trabajo, por provincia. “Tampoco teníamos información sobre este contrato, pero una vez consultado los pliegos vemos que sí se justifica su licitación, porque permitirá ahorrar trabajo en estos procesos. Estamos a favor de toda medida que fomente una mayor participación de los trabajadores”, explican desde CGT.

La nueva aplicación también debe ser capaz de, una vez que terminen las elecciones sindicales, actualizar el sistema que contabiliza la “Bolsa de Vales Horas” y el “Crédito Adicional al Estatuto”. La bolsa se refiere a las horas de representación que recibe cada sindicato en función de los representantes obtenidos, horas que no solo pueden disfrutar los delegados sindicales, sino cualquier trabajador de la compañía. Y el crédito distribuye las horas sindicales para que no interfieran en el trabajo diario de los delegados sindicales.

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Huelgas y servicios mínimos

El contrato también quiere mejorar la aplicación para gestionar las posibles huelgas que se celebren dentro de la empresa pública, que son relativamente frecuentes. “Los usuarios de la Corporación que gestionan las huelgas tienen un menú central que llama a los distintos procesos implicados. “Revisar los botones obsoletos y retirarlos del menú”, dice someramente el pliego de condiciones técnicas. Renfe también quiere mejorar la gestión de los servicios mínimos. En la actualidad, el programa que existe “registra los servicios, opera sobre una única tabla y existen problemas de bloqueo cuando varios usuarios concurren en el proceso de actualización”.

En cuanto a los datos de participación en huelgas, estos se obtienen grabándolos en una tabla. “Se realizará un nuevo programa de carga de un fichero externo para alimentar los mismos datos. Además, se debe continuar usando la transacción actual para el mantenimiento de los datos que no vengan por fichero. Existe otro informe de participación de huelgas por turnos, colectivos y provincias que tiene la misma problemática. Se realizará un nuevo programa de carga de un fichero externo”. Hasta ahora Renfe nunca había licitado un contrato de este tipo, pero los sindicatos consultados señalan que el “coste es asumible”.

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