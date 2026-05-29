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Ejecutan el desahucio de la cooperativa agroecológica Ecosol en Madrid, tras 27 años de historia

La empleada del negocio, del que forman parte 60 socios, denuncia que esto supone la “pérdida de tejido productivo del barrio”

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Se ejecuta el desahucio de la cooperativa agroecológica Ecosol, en Madrid. (Sindicato de Inquilinas/X)
Se ejecuta el desahucio de la cooperativa agroecológica Ecosol, en Madrid. (Sindicato de Inquilinas/X)

En la mañana de este viernes 29 de mayo, se ha ejecutado el desahucio de la cooperativa agroecológica Ecosol, que desde hace 27 años operaba en el barrio madrileño de Tetuán. Tras un despliegue policial formado por cuatro furgones, como han denunciado desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, los empleados han tenido que abandonar el edificio.

En 2024, el fondo de inversión Elix Rental Housing pasó a ser propietario del bloque situado en la calle Salvia. Su estrategia de empresa, según el Sindicato de Inquilinas, ha consistido en vaciar el edificio y renovarlo para posteriormente alquilar los pisos a precios mucho más elevados.

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A los antiguos vecinos del edificio no se les renovó el contrato, igual que ha ocurrido ahora con la cooperativa, de la que forman parte 60 socios. Según explicó a Infobae Celia, empleada de Ecosol, no pueden permitirse alquilar otro local ni en el barrio de Tetuán ni en zonas cercanas debido a los precios actuales. Este desahucio supone, por tanto, el fin de la cooperativa agroecológica.

Imagen de la cooperativa Ecosol en el barrio de Tetuán. (Cedida a Infobae)
Imagen de la cooperativa Ecosol en el barrio de Tetuán. (Cedida a Infobae)

Desde el Sindicato denuncian la especulación inmobiliaria

“La política del Ayuntamiento de Madrid es dar manga ancha a los fondos buitre, como Elix, para echarnos de nuestras casas y comercios locales”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas. “Esto es una situación que ya no podemos soportar más la gente que vivimos y trabajamos en los barrios”.

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Así mismo lo explicaba Celia a este medio, indicando que “donde antes había un bar o el negocio de un vecino, ahora hay pisos turísticos o viviendas inasequibles”. La empleada también acusó al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, de defender en sus discursos a los autónomos y pequeños negocios, mientras “permite políticas que favorecen la especulación inmobiliaria y perjudican a quienes asegura proteger”.

El desahucio de Ecosol supone “la pérdida de tejido productivo del barrio, pero también mucho más”. Los empleados de la cooperativa de consumo agroecológico se van a quedar sin trabajo y los 60 socios que forman parte del proyecto se verán afectados.

El dispositivo policial desplegado para el desahucio de la cooperativa Ecosol. (Sindicato de Inquilinas)
El dispositivo policial desplegado para el desahucio de la cooperativa Ecosol. (Sindicato de Inquilinas)

“También va a perder dinero el campo, el de los pequeños productores a los que desde hace muchos años compramos la fruta y verdura que cultivan. Desde pequeñas cooperativas en Murcia, hasta lo más cercano, en Madrid, donde compramos las fresas”.

Los cambios de propiedad del edificio

Desde 2020, el edificio del que hoy ha sido desahuciada la cooperativa Ecosol ha cambiado de manos en varias ocasiones. Tras las propietarias originales, el bloque pasó a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios; posteriormente fue vendido a Apolo Real State S.L. y, después, a la promotora Intedisa.

Vivir entre cajas de cartón, con la salud afectada por el nerviosismo y la incertidumbre. Esa es la realidad de muchos mayores amenazados de desahucio en España.

Finalmente, el edifico ha pasado al fondo de inversión Elix Rental Housing, que gestiona varios bloques residenciales en la ciudad de Madrid. Además, está vinculado al grupo de inversión AltamarCAM Partners, dirigido por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre.

Desde el Sindicato de Inquilinas señalan que Elix Rental Housing también es responsable de otros desahucios, como el ocurrido en Tribulete 7, en el barrio de Lavapiés, donde la empresa enfrenta cargos por acoso inmobiliario. El caso de Ecosol es el ejemplo, según señalan desde la asociación, de que los fondos de inversión no solamente especulan con la vivienda, sino que también con los negocios de los barrios. “El rentismo mata la vida en nuestros barrios, tenemos que pararles los pies”.

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