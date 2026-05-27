Agencias

La Guardia Revolucionaria informa de que 23 buques cruzaron Ormuz en las últimas 24 horas en coordinación con Irán

Guardar
Imagen FIEZJCTIQJGZVD3EGPBFKC6GZ4

La Guardia Revolucionaria ha informado este miércoles de que 23 buques cargueros han cruzado en las últimas 24 horas por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades de Irán.

"En las últimas 24 horas, 23 buques atravesaron el estrecho de Ormuz con autorización de la Guardia Revolucionaria Islámica", ha informado la agencia de noticias iraní Fars, sobre la situación en el estratégico paso.

PUBLICIDAD

El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) publicó la semana pasada un mapa con los límites de su "jurisdicción" en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 12 soldados colombianos heridos en ataque del ELN a cuatro días de las elecciones

Infobae

Sánchez destaca la sintonía con León XIV en migración, IA y paz antes de su viaje a España

Infobae

El movimiento LGBTI advierte que la criminalización del colectivo aumenta en el mundo

Infobae

Presidente del Rayo: La final es una de las mayores gestas en historia del deporte español

Infobae

Ecuatoriano enfrenta prisión permanente en España, acusado de asesinato en pelea de bandas

Infobae