La Garganta, la finca de Ciudad Real que conquista a la realeza: refugio de la reina Camilla, rincón fetiche del príncipe Guillermo y origen del romance de Juan Carlos y Corinna

La reinal Camilla, el príncipe Guillermo y Juan Carlos I en un montaje de Infobae.

Mientras las miradas internacionales están puestas en Reino Unido debido a las muchas polémicas que rodean a los miembros de la familia real británica, hay un rincón de España, cada vez más conocido, que ha vuelto a saltar a los titulares debido a su reciente vinculación con la reina Camilla. Agotada por haber tenido que asumir tanto su rol como el de su marido, el rey Carlos, que se encuentra de baja médica para tratar el cáncer que padece, la consorte decidía hace unos días cancelar sus compromisos durante una semana por “agotamiento” y disfrutar de unas vacaciones en la provincia de Ciudad Real.

Si bien la elección puede sonar de lo más peculiar, lo cierto es que Camilla escogió muy bien su destino, pues allí se ubica una de las fincas preferidas de los royals, La Garganta. Se trata de una propiedad de más de 15.000 hectáreas, enclavada en el parque natural de Sierra Morena, en la frontera entre Castilla-La Mancha y Andalucía y perteneciente a la localidad de Almodóvar del Campo.

Pese a estar ubicada en una zona rural de España, su propietario no es patrio, sino que pertenece al VII duque de Westminster, Hugh Grosvenor. Este la heredó de su padre, Gerald Cavendish Grosvenor, quien a su vez la compró en el año 1999 a Francisco, duque de Baviera, por 2,4 millones de euros. Anteriormente, era propiedad de Minas Río Tinto.

Vista aérea de 'La Garganta'. (Google maps)

Además de kilómetros y kilómetros de terreno salvaje y natural en los que viven especies como linces, corzos, conejos o jabalíes, en su interior se levantan seis casas de campo de gran tamaño que dan alojamiento a los invitados, que no son pocos. De hecho, para que su llegada sea lo más discreta posible, como ha sucedido en el caso de la reina británica, La Garganta cuenta con su propio helipuerto, una estación de tren llamada ‘La Garganta’, gasolinera y puesto de primeros auxilios. En cuanto a las instalaciones, hay piscina, sauna, jacuzzi e iglesia.

Refugio <i>royal</i>

Que la finca pertenezca al duque de Westminster ha propiciado que se haya convertido en un auténtico refugio para los royals, especialmente los británicos. Además de Camilla Parker, también la han visitado los dos hijos del rey Carlos III, los príncipes Guillermo y Harry, tanto juntos como por separado. Se conoce, por ejemplo, que los hermanos asistieron a una cacería que tuvo lugar en 2012, si bien ya habían estado con anterioridad. Y no hay que olvidar a Kate Middleton, que ha ido acompañada de su marido, pues para él es su rincón fetiche en España.

Juan Carlos I y Corinna (Foto: Sky)

También está ligado a ella Juan Carlos I. No solo porque ha disfrutado en este coto de una de sus grandes aficiones, la caza, sino porque fue precisamente en La Garganta donde conoció a una de las mujeres que han marcado su vida, Corinna Larsen. Así lo desveló la empresaria alemana en el pódcast Corinna y el rey, en el que relató que ese primer encuentro tuvo lugar entre sus paredes.

Pero no solo han acudido miembros de las familias reales europeas, en esta hacienda también se han relajado políticos como Federico Trillo, Esperanza Aguirre o Francisco Álvarez-Cascos, entre otros.

Concesiones a Almodóvar del Campo

Y aunque los invitados de La Garganta no tienen ninguna queja de la finca, no tanto así los habitantes de las localidades aledañas. Según ha podido saber Infobae España, vivir cerca de esta propiedad no siempre es fácil, pues tal es el deseo de su dueño de que la privacidad esté por encima de todo que no solo no se puede rondar por sus alrededores, sino que está prohibido cruzar los caminos ―algunos públicos― que la atraviesan sin la compañía y “vigilancia” de los trabajadores. Estos empleados escoltan a aquellos que, por ejemplo, necesitan cruzar la propiedad para llegar hasta la localidad de Conquista, en Córdoba, atentos a que nadie se desvíe de la ruta y pueda interrumpir las actividades de los invitados VIP.

Más allá de esta comodidad, La Garganta tiene ciertas concesiones con los habitantes de Almodóvar del Campo, con las que buscan una mayor armonía en la convivencia. Tal y como ha confirmado este medio, todos los años otorga seis becas a los alumnos con mejores notas de 4º de la ESO para que acudan a Reino Unido a estudiar inglés durante el verano. Además, realizan excursiones guiadas a los alumnos de primaria para que puedan conocer la fauna y flora típica de la zona.