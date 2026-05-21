Enrique Riquelme oficializa su candidatura a presidente del Real Madrid

Madrid, 21 may (EFE).- El empresario Enrique Riquelme ha comunicado oficialmente a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia al club frente a Florentino Pérez, actual mandatario de la entidad.

Riquelme ha informado a la Junta Electoral de que tiene "la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable". EFE

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