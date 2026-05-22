La prensa internacional recuerda lo que faltó en la boda de los reyes Felipe y Letizia en su 22º aniversario: “Lamentablemente, nos quedamos sin el beso”

Los reyes Felipe y Letizia el día de su boda (Grosby)

Este 22 de mayo se cumplen 22 años desde que se casaran los actuales reyes de España: Felipe VI y Letizia. No obstante, la ausencia de un gesto romántico esperado aquel día ha sido el motivo por el que algunos medios internacionales han rememorado el 22º aniversario de la boda de los reyes Felipe y Letizia. Dos décadas después de aquella jornada que atrajo la atención mundial, la nostalgia por el beso nupcial se ha reavivado: “La boda fue de cuento de hadas, pero el beso de los recién casados nos fue tristemente negado”, ha señalado la revista Bunte.

La ceremonia de matrimonio entre el por entonces heredero del rey Juan Carlos y Letizia Ortiz, periodista de profesión, tuvo lugar el día 22 de mayo de 2004, siendo la primera boda real celebrada en la catedral de la Almudena tras su consagración en 1993. Participaron aproximadamente 1.400 invitados procedentes de más de 30 casas reales y jefaturas de Estado. Tal fue el alcance social del evento que 25 millones de espectadores siguieron la transmisión por televisión solo en España.

PUBLICIDAD

Pese al carácter multitudinario y a la expectación mediática, la gran conversación internacional se centró en aquel instante que nunca llegó a producirse. “Tras la ceremonia, el nuevo matrimonio apareció en el balcón ante la multitud que vitoreaba. La multitud esperaba ese momento tan ansiado. Pero en vez de un apasionado beso en los labios esperado por todos, el mundo tuvo que contentarse con un casto y fugaz beso en la mejilla. ¡Qué decepción!”, ha destacado en su artículo Bunte.

Los entonces príncipes de Asturias se preparaban para la foto oficial de su boda en el Salón de Alabarderos del Palacio Real. EFE/Alberto Estévez/Archivo.

El vestido de boda de la reina Letizia

El vestido de la reina, diseñado por Manuel Pertegaz, sigue captando a día de hoy la atención internacional: “La experiodista de informativos lució un vestido de ensueño confeccionado en seda valenciana, destacando especialmente por sus bordados de plata y oro y la espectacular cola de unos 4,5 metros de largo”, recuerda Bunte.

PUBLICIDAD

Por su parte, Tatler ha subrayado la singularidad de la pieza: “El vestido nupcial de la novia, creado por Manuel Pertegaz, presentaba un escote con forma de flor abierta, una amplia falda y una cola bordada con motivos heráldicos, entre ellos espigas de trigo y lirios”. La publicación británica ha añadido que el velo, confeccionado en tul de seda y bordado a mano, fue un obsequio del por entonces príncipe Felipe.

La solemnidad y el simbolismo han sido elementos recurrentes en el recuerdo de ambas cabeceras. Tatler ha situado la boda en el contexto de la monarquía española: “Fue la primera boda de Estado en España en más de 50 años y la primera ceremonia real en casi un siglo”. La diversidad de la lista de invitados confirmaba la magnitud del acontecimiento ante la mirada internacional: “Más de 1.200 invitados asistieron, incluyendo 36 casas reales y jefes de Estado, entre ellos el príncipe Alberto de Mónaco, el entonces Príncipe Carlos y la princesa heredera Victoria de Suecia”, recoge Tatler.

PUBLICIDAD

Los monarcas españoles llegaron al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano este viernes, 20 de marzo, acompañados por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa (Imágenes de EFE)

Sin besos en la boda de los reyes Felipe y Letizia

No solo los gestos públicos, sino también el pasado personal de los protagonistas, han sido objeto de análisis. Bunte ha recordado que la reina Letizia provenía de un entorno ajeno a la realeza: “El camino hacia el altar no fue fácil: Letizia provenía de una familia civil y había estado casada antes, lo que provocó gran agitación. Pero como su matrimonio anterior solo había sido civil, la Iglesia dio su consentimiento para la boda”.

A pesar de la contención protocolaria, la pareja dejó momentos de afecto, aunque siempre alejados de la escena que se esperaba. “Durante el banquete nupcial hubo otro beso. Sin embargo, de nuevo no fue en los labios; en cambio, las fotos muestran al príncipe dando a su amada un beso cariñoso en la frente. De nuevo muy discreto, pero no por ello menos romántico”, ha puntualizado Bunte.

PUBLICIDAD

La boda de los reyes Felipe y Letizia (REUTERS/Susana Vera)

El recuerdo de la prensa internacional coincide en que la boda de Felipe y Letizia permanece asociada a la espectacularidad del evento, pero sobre todo a la omisión de un beso: “Lamentablemente, nos quedamos sin el beso nupcial”, ha resumido la revista Bunte en el aniversario de la que muchos calificaron como una de las mayores celebraciones sociales desde el enlace de Carlos y Diana en 1981.