España

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Guardar
Google icon
La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varían continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este viernes 22 de mayo, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

PUBLICIDAD

Precio del servicio eléctrico

Día: 22 de mayo

Tarifa promedio: 56.27 euros por megavatio hora

PUBLICIDAD

Tarifa máxima: 118.94 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: -0.01 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este viernes 22 de mayo, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 110.36 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.85 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.43 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 82.12 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 81.78 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.22 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 107.1 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 102.02 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 60.07 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 12.4 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.21 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.34 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.62 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 58.96 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.49 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 118.94 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 117.76 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 108.94 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia reconoce la pensión compensatoria a una mujer separada tras 31 años de matrimonio y una vida laboral interrumpida por cuidar de los hijos de ambos

La Audiencia Provincial de Sevilla obliga a uno de los excónyuges a abonar una pensión compensatoria indefinida, tras constatar que el reparto de tareas durante el matrimonio provocó un claro desequilibrio económico.

La Justicia reconoce la pensión compensatoria a una mujer separada tras 31 años de matrimonio y una vida laboral interrumpida por cuidar de los hijos de ambos

Antena 3 también pierde la batalla de ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’: el Tribunal Supremo prohíbe la emisión de la polémica prueba

Tras la pérdida del programa en Telecinco, Atresmedia tampoco podrá seguir utilizando la prueba final del programa

Antena 3 también pierde la batalla de ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’: el Tribunal Supremo prohíbe la emisión de la polémica prueba

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

El Tribunal Supremo anula el registro único de alquileres turísticos porque considera que el Estado carece de competencias para crearlo

Según la resolución judicial, el Estado no dispone de competencia para imponer un censo nacional que duplica registros autonómicos ya existentes sobre inmuebles destinados al alquiler turístico

El Tribunal Supremo anula el registro único de alquileres turísticos porque considera que el Estado carece de competencias para crearlo

Anuncian la muerte del rey Carlos III de Inglaterra por error: una radio británica interrumpió su emisión con un mensaje de luto tras “un fallo informático”

Radio Caroline emitió un mensaje pregrabado sobre el fallecimiento del monarca y puso el himno nacional hasta en tres ocasiones

Anuncian la muerte del rey Carlos III de Inglaterra por error: una radio británica interrumpió su emisión con un mensaje de luto tras “un fallo informático”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo anula el registro único de alquileres turísticos porque considera que el Estado carece de competencias para crearlo

El Tribunal Supremo anula el registro único de alquileres turísticos porque considera que el Estado carece de competencias para crearlo

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero