Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varían continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este viernes 22 de mayo, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 22 de mayo

Tarifa promedio: 56.27 euros por megavatio hora

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Tarifa máxima: 118.94 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: -0.01 euros por megavatio hora

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El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este viernes 22 de mayo, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 110.36 euros por megavatio hora.

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De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.85 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.43 euros por megavatio hora.

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De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 82.12 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 81.78 euros por megavatio hora.

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De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.22 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 107.1 euros por megavatio hora.

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De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 102.02 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 60.07 euros por megavatio hora.

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De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 12.4 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.21 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.34 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.62 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 58.96 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.49 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 118.94 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 117.76 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 108.94 euros por megavatio hora.