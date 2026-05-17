El director de la DGT comparece este lunes en el Congreso para informar sobre la V-16 y la bajada de la tasa de alcohol

El director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, comparecerá este lunes 18 de mayo ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para informar sobre el alcance, efectos y aplicación de la normativa que impone la obligatoriedad del uso de la señal V-16 en vehículos desde enero del año 2026 o sobre la bajada de la tasa máxima de alcohol permitida al volante.

En una reciente intervención durante una jornada sobre peatones celebrada en A Coruña, Pere Navarro defendía que con las balizas de señalización de emergencia y avería todo son "ventajas" y advertía de que "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".

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"No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", sentenció, al tiempo que remarcaba que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos".

En su próxima comparecencia ante el Congreso, Pere Navarro informará también sobre las previsiones de modificación de la normativa en relación con la reducción de la tasa de alcohol permitida para todos los conductores y otras medidas incluidas en el Real Decreto en materia de protección a usuarios vulnerables de la vía, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

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Respecto a la tasa de alcohol, el pasado mes de marzo la Comisión de Interior de la Cámara Baja, con competencia legislativa plena, rechazó la Proposición de Ley del PSOE que pretendía bajar la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), con los votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC.

En este sentido, el director general de Tráfico está convencido de que su reducción será una realidad en España tras el rechazo del Congreso a esta medida. "Está maduro. Caerá como fruta madura", afirma en un evento sobre somnolencia en la conducción, donde añadía que "es un tema solo de cuestión de tiempo".

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En su paso por el Congreso, el director de la DGT también abordará la supuesta falta de personal en las Jefaturas de Tráfico en Cataluña y el colapso en las listas de espera para examinarse de los distintos permisos de circulación con vehículos a motor en la comunidad autónoma; y el impacto del estado de conservación de las infraestructuras viarias en la seguridad vial.

Finalmente, Pere Navarro presentará el balance de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 en relación con el bienio 2022-2023, e informará de la previsión sobre medidas de la estrategia para el bienio 2024-2025.

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