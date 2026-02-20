España

Iker Jiménez anuncia en directo que ‘Horizonte diario’ seguirá en Cuatro como formato diario

Mediaset España renueva su apuesta por el programa de actualidad política tras sus buenos datos de audiencia

Guardar
Iker Jiménez en el programa
Iker Jiménez en el programa 'Horizonte diario'. (Cuatro)

Horizonte diario seguirá formando parte de la programación de Cuatro. La confirmación llegó este jueves, 19 de febrero, de la mano de Iker Jiménez, justo cuando el programa cumple su cuarta semana en emisión diaria.

En directo, el presentador sorprendió incluso a su equipo: “Quería comunicar una noticia que no podía dar hasta este momento”, explicó, destacando que se trataba de un anuncio sujeto a acuerdo con la cadena.

Minutos después, añadió: “Estoy autorizado para decir que nos comunica nuestra cadena que ‘Horizonte diario’ sigue. Se prolonga. Continúa hasta que Dios quiera”, mientras compartía la noticia con los espectadores y sonreía junto a Carmen Porter, su mujer y compañera de trabajo.

Iker Jiménez en el programa
Iker Jiménez en el programa 'Horizonte diario'. (Cuatro)

Buenas cifras y confianza de la cadena

Mediaset España ha decidido mantener su respaldo al programa tras comprobar los buenos resultados que ha logrado en estas primeras semanas. Según Jiménez, los datos han sido “maravillosos, no solo en audiencia, sino en influencia”. La cadena considera que el espacio se ha consolidado como un referente en el access prime time, combinando análisis político y debate de actualidad.

El éxito de Horizonte diario se refleja en los números: el pasado jueves registró un 7,2% de share, superando las cifras de los días anteriores y demostrando su capacidad para mantener y atraer espectadores a lo largo de la semana.

De misterio a actualidad política

Iker Jiménez recordó en directo su trayectoria: “Venimos del misterio”, dijo, refiriéndose a sus comienzos televisivos, y añadió que adaptarse al terreno de la actualidad política ha sido un aprendizaje diario. También reconoció su sorpresa por asumir un espacio diario: “Pensaba que nunca iba a querer hacer un programa así. Son retos que aparecen en la vida, y más a esta altura con 53 años”.

Iker Jiménez en el programa
Iker Jiménez en el programa 'Horizonte diario'. (Cuatro)

El presentador subrayó la importancia del público en esta continuidad: “No solo el público nos lo ha permitido, sino que las personas que mandan en la cadena dicen: ‘Iker, no os podéis ir’”. Agradeció tanto a la audiencia como a la cadena por la confianza mostrada en estas primeras semanas: “Los datos han sido maravillosos y estamos muy agradecidos, sobre todo a vosotros, que decidís si seguimos o no”.

Una apuesta firme por el formato diario

Con esta renovación, Horizonte diario consolidará su presencia en Cuatro como programa diario de actualidad política, de lunes a jueves a las 21:40. La apuesta de Mediaset refleja su intención de mantener espacios con capacidad de generar debate, influencia y seguimiento estable, confiando en la combinación de análisis riguroso y la personalidad de Iker Jiménez como conductor del formato.

Iker Jiménez en el programa
Iker Jiménez en el programa 'Horizonte diario'. (Cuatro)

Además, esto significa que First Dates seguirá cambiando a Telecinco tras comenzar su emisión en Cuatro, intentando arrastrar así a los espectadores a la cadena principal del grupo Mediaset. La estrategia de desplazar formatos entre canales no es nueva para el grupo, puesto que en verano, Telecinco ya acogió el popular programa de citas con el objetivo de potenciar sus noches de prime time, logrando resultados positivos que se reflejaron en su continuidad al inicio de la temporada televisiva.

Temas Relacionados

Iker JiménezCuatroMediaset EspañaEspaña-entretenimientoTelevisión EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

El secretario primero del Congreso de los Diputados ha conseguido un 68,6% de los votos en las primarias internas, 1.046 papeletas de las 1.525 emitidas; mientras que el escritor y periodista ha obtenido el 27%, con 412 papeletas

Gerardo Pisarello se impone a

La mayor cúpula de España reabre tras su restauración y ya puede visitarse gratis en Madrid

El templo madrileño, declarado Monumento Nacional, cuenta con 70 metros de altura

La mayor cúpula de España

Operación Zahorí: la Guardia Civil detecta más de 900 pozos y otras infraestructuras ilegales de captación de agua en toda España

Algunas de las actuaciones e investigaciones se han llevado a cabo en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal

Operación Zahorí: la Guardia Civil

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 20 de febrero

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Cuánto cuesta un gramo de

Una “piedra sonriente” encontrada por una mujer en la playa resultó ser un fósil de hace 500 millones de años

La ‘BBC’ ha confirmado el hallazgo con expertos del Servicio Geológico Británico

Una “piedra sonriente” encontrada por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Gerardo Pisarello se impone a

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”