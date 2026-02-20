Iker Jiménez anuncia en directo que ‘Horizonte diario’ seguirá en Cuatro como formato diario

Iker Jiménez en el programa 'Horizonte diario'. (Cuatro)

Horizonte diario seguirá formando parte de la programación de Cuatro. La confirmación llegó este jueves, 19 de febrero, de la mano de Iker Jiménez, justo cuando el programa cumple su cuarta semana en emisión diaria.

En directo, el presentador sorprendió incluso a su equipo: “Quería comunicar una noticia que no podía dar hasta este momento”, explicó, destacando que se trataba de un anuncio sujeto a acuerdo con la cadena.

Minutos después, añadió: “Estoy autorizado para decir que nos comunica nuestra cadena que ‘Horizonte diario’ sigue. Se prolonga. Continúa hasta que Dios quiera”, mientras compartía la noticia con los espectadores y sonreía junto a Carmen Porter, su mujer y compañera de trabajo.

Buenas cifras y confianza de la cadena

Mediaset España ha decidido mantener su respaldo al programa tras comprobar los buenos resultados que ha logrado en estas primeras semanas. Según Jiménez, los datos han sido “maravillosos, no solo en audiencia, sino en influencia”. La cadena considera que el espacio se ha consolidado como un referente en el access prime time, combinando análisis político y debate de actualidad.

El éxito de Horizonte diario se refleja en los números: el pasado jueves registró un 7,2% de share, superando las cifras de los días anteriores y demostrando su capacidad para mantener y atraer espectadores a lo largo de la semana.

De misterio a actualidad política

Iker Jiménez recordó en directo su trayectoria: “Venimos del misterio”, dijo, refiriéndose a sus comienzos televisivos, y añadió que adaptarse al terreno de la actualidad política ha sido un aprendizaje diario. También reconoció su sorpresa por asumir un espacio diario: “Pensaba que nunca iba a querer hacer un programa así. Son retos que aparecen en la vida, y más a esta altura con 53 años”.

El presentador subrayó la importancia del público en esta continuidad: “No solo el público nos lo ha permitido, sino que las personas que mandan en la cadena dicen: ‘Iker, no os podéis ir’”. Agradeció tanto a la audiencia como a la cadena por la confianza mostrada en estas primeras semanas: “Los datos han sido maravillosos y estamos muy agradecidos, sobre todo a vosotros, que decidís si seguimos o no”.

Una apuesta firme por el formato diario

Con esta renovación, Horizonte diario consolidará su presencia en Cuatro como programa diario de actualidad política, de lunes a jueves a las 21:40. La apuesta de Mediaset refleja su intención de mantener espacios con capacidad de generar debate, influencia y seguimiento estable, confiando en la combinación de análisis riguroso y la personalidad de Iker Jiménez como conductor del formato.

Además, esto significa que First Dates seguirá cambiando a Telecinco tras comenzar su emisión en Cuatro, intentando arrastrar así a los espectadores a la cadena principal del grupo Mediaset. La estrategia de desplazar formatos entre canales no es nueva para el grupo, puesto que en verano, Telecinco ya acogió el popular programa de citas con el objetivo de potenciar sus noches de prime time, logrando resultados positivos que se reflejaron en su continuidad al inicio de la temporada televisiva.