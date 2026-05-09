Reino Unido desplegará al destructor 'Dragon' para una posible misión de protección marítima en Ormuz

El destructor 'Dragon' de la Marina Real británica comenzará un próximo despliegue en preparativos para una posible misión internacional de protección del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

El destructor se posicionará "en la región de Oriente Próximo", según un portavoz del Ministerio de Defensa británico, preparado para sumarse a la iniciativa liderada por Reino Unido y Francia una vez que cesen las hostilidades entre Irán y las fuerzas estadounidenses e israelíes.

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Aunque existe un frágil alto el fuego en vigor, el viernes las fuerzas estadounidenses atacaron dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La misión propuesta e impulsada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, involucraría a una coalición de naciones dispuestas a garantizar la libertad de navegación en el estrecho, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo y gas, así como para otros productos, incluidos fertilizantes.

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"Podemos confirmar que el 'Dragon' se desplegará en Oriente Próximo para posicionarse antes de cualquier futura misión multinacional de protección del transporte marítimo internacional cuando las condiciones permitan su tránsito por el estrecho de Ormuz", ha manifestado el portavoz.

El despliegue forma parte, de nuevo según el portavoz, de una planificación prudente que garantizará que Reino Unido esté preparado, como parte de una coalición multinacional liderada conjuntamente por Londres y París, para asegurar el estrecho cuando las condiciones lo permitan.

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La decisión de trasladar al 'Dragon' desde el Mediterráneo Oriental, donde defendía las bases británicas en Chipre, permitirá que el destructor contribuya de inmediato si se inicia la misión defensiva en el estrecho, porque el Gobierno británico considera ahora que Chipre cuenta con la protección suficiente

Además del 'Dragon', el buque de apoyo 'Lyme Bay' se está adaptando para funcionar como buque nodriza de drones detectores de minas, que podrían utilizarse para ayudar a despejar el estrecho.

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"Esta medida busca estar preparados, en caso de que las condiciones permitan que nuestra coalición inicie su labor. Reino Unido y Francia seguirán liderando estos esfuerzos, transformando el consenso diplomático en opciones militares", ha concluido el portavoz.