El chófer de Carmen Pano ratifica que vio a la empresaria bajar en Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes"

Álvaro Gallego, el hombre que hizo de chófer de Carmen Pano cuando la empresaria dice que llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE, ha afirmado este jueves en el juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo que vio a la mujer bajar del coche en la madrileña calle Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes".

Durante su declaración como testigo, Gallego ha ubicado ese desplazamiento a finales de 2020 y ha indicado que antes de dirigirse a Ferraz pasaron por unas oficinas de Víctor de Aldama, presunto conseguidor y tercer acusado en el juicio junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

En las oficinas de Aldama, según ha dicho, Pano entregó una bolsa con dinero que procedía del empresario Claudio Rivas, que buscaba la licencia de operardor de hidrocarburos para su sociedad Villafuel.

Gallego no ha sabido precisar si la bolsa que Pano llevó a Aldama era la misma que la de Ferraz, de la que ha señalado que "era transparente, blanca, metida dentro de otra más grande".

"Se veía que había dinero porque la bolsa estaba abierta y había tacos de billetes", ha remachado, si bien tampoco ha sabido precisar cuánto dinero había dentro ni a quién se lo entregó Pano porque él se quedó en el coche esperando.

El testigo ha relatado que salieron desde la casa de Pano en Las Rozas, fueron al despacho de Aldama en la calle Alfonso XIII, donde la empresaria subió al despacho del presunto conseguidor con una bolsa, dejó dinero y continuó con billetes hacia Ferraz.

Y ha expresado que cree que era el mismo dinero que había recibido de un "emisario" de Rivas, al que vio entregarlo esa misma mañana en la vivienda de Pano, "para los pagos de la licencia", refiriéndose a la de Villafuel y agregando que escuchó que podría tener un coste de 600.000 euros.

"Ese dinero lo vi porque lo quise ver, porque miré de reojo, si no, a mí no me decían si había dinero o caramelos. No sé si era la misma bolsa, pero el dinero lo vi en Las Rozas", ha añadido.

Asimismo, Gallego ha confirmado que trasladó a Pano hasta las cercanías del Ministerio de Industria, junto a Rivas y "dos ingenieros que venían de Córdoba", para una reunión el 28 de diciembre de 2020 sobre la licencia de hidrocarburos.