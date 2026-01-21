Espana agencias

Koldo recibe en la Audiencia Nacional un disco duro con el contenido de varios dispositivos que le intervino la UCO

Guardar

El exasesor ministerial Koldo García ha sido trasladado este martes desde prisión hasta la Audiencia Nacional (AN) para recibir un disco duro con el contenido de cuatro teléfonos móviles, una tableta y un ordenador portátil que le fueron incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con su detención.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juez que investiga el 'caso Koldo' en la AN, Ismael Moreno, ha acordado la entrega de lo almacenado en tres teléfonos iPhone, un móvil Huawei, un iPad y en el portátil.

Las mismas fuentes indican que la UCO solo habría entregado al juez el contenido de esos dispositivos, aunque las mismas señalan que los investigadores tienen en su poder unos 27 y que el exasesor tendrá que devolver el disco duro en un mes.

El exasesor ministerial ha sido llevado a la AN desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, para recibir el mencionado disco duro.

El juez Moreno ha rechazado en otras ocasiones la solicitud de Koldo para que le devolvieran los teléfonos móviles y demás dispositivos intervenidos en los registros de su domicilio.

El magistrado Leopoldo Puente, que instruye el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, acordó este lunes mantener en la cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor al considerar que persiste el "alto" riesgo de fuga que les llevó a prisión provisional ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, en el que García se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de cárcel.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Koldo accede a la copia del contenido de seis de los más de 30 dispositivos intervenidos

Infobae

Castilla-La Mancha ofrece el hospital de Toledo como sede de la Agencia de Salud Pública

Infobae

Recuerdan al cardiólogo Jesús Saldaña, fallecido en el accidente de trenes de Adamuz

Infobae

Los reyes inaugurarán este jueves la 46 Feria de Fitur

Infobae

La 'socialización del sufrimiento', la sociedad en la diana de ETA

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europol logra la mayor operación

Europol logra la mayor operación contra las drogas sintéticas de la historia de la UE: 24 laboratorios clandestinos y casi 300 toneladas

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo lleva ante la Justicia para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios

El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

Felipe VI, ante el Parlamento Europeo: “No podemos aceptar planteamientos geopolíticos de otra época. La fuerza sin principios equivale a barbarie”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Resultados del Sorteo 2 de Super Once: ganadores y números premiados del miércoles 21 de enero

Juanma Lorente, abogado: “La empresa no puede elegir la mitad de los días que te vas de vacaciones”

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 1 del 21 enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 de Triplex de la Once este miércoles 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco