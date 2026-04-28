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El PNV se abstendrá en decreto de vivienda y exige medidas integrales más allá de fórmulas "bienintencionadas"

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Maribel Vaquero reclama afrontar este debate de forma menos "ideologizada" y buscando el consenso de verdad

BILBAO/MADRID, 28 (EUROPA PRESS

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El PNV ha anunciado que este martes se abstendrá en el Congreso en la votación sobre la convalidación del decreto ley de vivienda que incluye la prórroga de los contratos de alquiler los alquileres. Lo hará porque el Gobierno no lo ha negociado con ellos, por su "falta de seguridad jurídica" y porque considera que este tema debe afrontarse con "medidas integrales" más allá de con fórmulas "bienintencionadas".

Así lo han explicado por un lado el presidente del PNV, Aitor Esteban, en una entrevista a 'Euskadi Irratia' y, por otro, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

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El Gobierno no contaba, en principio, con los apoyos necesarios para que el texto fuera convalidado tras avanzar Junts que iba a votar en contra. Por tanto, el pleno del Congreso derogará, previsiblemente, el decreto Ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta.

En su entrevista radiofónica, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que, desde su punto de vista, ni siquiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba "muy convencido" de este decreto ley y lo aprobó por su "necesidad para continuar con el Gobierno".

DESDE LA PANDEMIA COM MEDIDAS EXCEPCIONALES

El presidente del PNV ha lamentado que el Gobierno haya presentado este decreto "nuevamente sin cerrar su seguridad jurídica, sabiendo que no iba a haber un a mayoría suficiente para impulsarlo". Además, Esteban considera "muy arbitrario" el plazo de dos años de prórroga de los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. "Hay una falta de seguridad enorme", ha añadido.

"Llevamos seis ó siete años con medidas excepcionales en materia de vivienda, y así no podemos continuar, porque debemos dar seguridad, tanto a los propietarios de pisos como a los quieren un alquiler, y eso requiere de una normativa que se mantenga en el tiempo".

De esta manera, ha defendido que son "más eficaces" las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco en materia de vivienda, "modificando la ley para que hacer pisos se más sencillo, y dando opción a los ayuntamientos para que impulsen esa opción". "Política concreta y con los pies en el suelo", ha concluido.

En la misma línea, Vaquero ha exigido al Gobierno que, más allá de fórmulas "bienintencionadas" para combatir la crisis de la vivienda, ponga sobre la mesa medidas "integrales" y afronte este debate sin planteamientos "ideologizados".

Vaquero ha justificado su abstención por razones tanto "formales" como de "fondo". En primer lugar, se ha quejado de que el Ejecutivo no negoció con su grupo antes de aprobar el decreto ley y le ha echado en cara que vuelva a recurrir a este instrumento para legislar sobre un asunto que requieren medidas que den "seguridad jurídica a medio y largo plazo" tanto a arrendadores como a arrendatarios.

"No se puede hacer frente a la crisis de vivienda con decretos leyes", ha sentenciado, recalcando que estas normas se tienen que convalidar o no tal y como llegan al Congreso sin poder hacer cambios y que el Ejecutivo tiene que negociarlas con anterioridad, lo que tampoco se ha hecho en esta ocasión.

HUIR DE PLANTEAMIENTOS IDEOLOGIZADOS

Vaquero ha admitido que el decreto ley impulsado por Sumar incluye "medidas bienintencionadas", pero ha insistido en que no se pueden hacer normas que solucionan unos problemas puntuales, pero crean otros, pues este es un tema "estructural" que requiere de un enfoque "integral" y huir de "planteamientos muy ideologizados".

A su juicio, el decreto ley es una enmienda a la Ley de Vivienda pues entra en "contradicción" con ella y "aflora su fracaso". "Se obliga a aplicar vía decreto los criterios de las zonas tensionadas, cuando es opcional para las comunidades autónomas y se hace para todo el territorio, sin importar si está o no tensionado", ha denunciado.

Además, ha exigido al Gobierno que explique "en qué situación quedan los inquilinos que han pedido la prórroga del decreto ley si aún no ha terminado la fecha de su contrato de alquiler"

En su opinión, en este tema, en lugar de buscar el consenso se busca el "no acuerdo" y se priman posiciones ideológicas. "Hay que dejar un poco la política partidista en estos temas para llegar a acuerdos", ha demandado.

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EuropaPress

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