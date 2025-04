Detenidas 166 personas por delitos de explotación sexual infantil en un megaoperativo europeo: diez arrestos en España

El Banco de España revisará a la baja su previsión de crecimiento por la política arancelaria de Donald Trump, aunque todavía no sabe cuánto El gobernador de la institución, José Luis Escrivá ha asegurado se está “monitorizando de forma muy estrecha y directa” la situación, que ha definido como “de una extraordinaria complejidad desde el punto de vista económico y geopolítico”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1 Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores