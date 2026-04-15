Ucrania dice a sus aliados que Rusia tiene por primera vez más bajas que nuevos reclutas

Berlín, 15 abr (EFE).- El ministro ucraniano de Defensa, Mijailo Fedórov, participó este miércoles en Berlín en una nueva reunión del llamado grupo Ramstein, que agrupa a los países que envían ayuda militar a Kiev, a los que aseguró que Rusia pierde por primera vez en el frente un número mayor de soldados del que es capaz de reclutar.

“Marzo fue un mes récord en lo que se refiere a rusos heridos graves o eliminados”, dijo Fedórov tras la reunión del grupo de Ramstein, que debe su nombre a la base militar en Alemania donde empezó a trabajar la coalición.

El ministro ucraniano compareció en rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el ministro del ramo británico, John Healey.

Fedórov, que a principios de este mes había cifrado el número de bajas rusas en marzo en 35.000 hombres, dijo que este número es superior al de nuevos soldados que Rusia despliega en el frente cada mes y también a la cantidad de nuevos reclutas que se alistan en este mismo plazo en el Ejército ruso.

Rusia sigue sin recurrir a la movilización obligatoria y recluta a sus soldados entre quienes se ofrecen ir voluntariamente al frente a cambio de dinero.

En la misma rueda de prensa, el ministro de Defensa británico, John Healey, dijo citando datos ofrecidos a sus colegas de Ramstein por Fedórov que el 96 % de las bajas rusas son causadas por drones ucranianos en el frente.

Healey recordó que su país ha anunciado hoy el envío a Ucrania de una cantidad récord de 120.000 nuevos aparatos de este tipo.

El ministro británico reveló asimismo que, según la información proporcionada por Ucrania, el número de bajas se incrementó en un tercio en marzo respecto de las cifras que comunicó Ucrania a sus socios en la última reunión de Ramstein, celebrada en febrero. EFE

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