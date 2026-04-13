Sánchez pide a China una mayor implicación en el cese de la guerra de Irán: “Está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más”

“Sé que China es plenamente consciente y está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y en Ucrania”. Estas han sido las palabras con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al gigante asiático una mayor implicación en su postura contraria a la escalada bélica.

Esta ha sido su primera intervención del viaje oficial a China que comienza este lunes. Acompañado de su esposa, Begoña Gómez, se ha reunido con rectores de la Universidad de Tsinghua, en el que, ante medio millar de estudiantes, tomó la palabra para subrayar que sin la colaboración de las grandes potencias, como China, no se puede conseguir un sistema multilateral equilibrado. La petición llega después de que este fin de semana hayan fracasado las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar un acuerdo que suponga el cese definitivo de la guerra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una conferencia de prensa este lunes, en Pekín. (Moncloa)

En clave económica, el presidente español ha pedido al gigante asiático que “se abra” para que Europa “no tenga que cerrarse” y ha pedido cerrar el actual déficit comercial entre la Unión Europea (UE) y China que a su juicio “no es equilibrado” y solo el año pasado aumentó un 18% y para España supone el 74% del total.

Esta diferencia entre importaciones y exportaciones resulta “insostenible” en el medio y largo plazo por los “movimientos aislacionistas y los agravios y el dolor social que provoca”, ha indicado, reclamando más apertura económica. Por tanto ha pedido cooperar para “construir conjuntamente una economía globalizada que genere prosperidad compartida”.

“La contribución de Europa es y será esencial y, por tanto, les pido humildemente que también ustedes lo vean así. Que no incurran en el error de Matteo Ricci y os dejen engañar por los mapas, porque Europa puede parecer pequeña en un mapamundi, pero en realidad es todo lo contrario”, ha insistido Sánchez, que ha añadido que ambos bloques están llamados a entenderse y a cooperar.