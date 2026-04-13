España

Sánchez pide a China una mayor implicación en el cese de la guerra de Irán: “Está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más”

En clave económica, el presidente español ha pedido al gigante asiático que “se abra” para que Europa “no tenga que cerrarse”

Guardar

“Sé que China es plenamente consciente y está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y en Ucrania”. Estas han sido las palabras con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al gigante asiático una mayor implicación en su postura contraria a la escalada bélica.

Esta ha sido su primera intervención del viaje oficial a China que comienza este lunes. Acompañado de su esposa, Begoña Gómez, se ha reunido con rectores de la Universidad de Tsinghua, en el que, ante medio millar de estudiantes, tomó la palabra para subrayar que sin la colaboración de las grandes potencias, como China, no se puede conseguir un sistema multilateral equilibrado. La petición llega después de que este fin de semana hayan fracasado las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar un acuerdo que suponga el cese definitivo de la guerra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una conferencia de prensa este lunes, en Pekín. (Moncloa)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una conferencia de prensa este lunes, en Pekín. (Moncloa)

En clave económica, el presidente español ha pedido al gigante asiático que “se abra” para que Europa “no tenga que cerrarse” y ha pedido cerrar el actual déficit comercial entre la Unión Europea (UE) y China que a su juicio “no es equilibrado” y solo el año pasado aumentó un 18% y para España supone el 74% del total.

Esta diferencia entre importaciones y exportaciones resulta “insostenible” en el medio y largo plazo por los “movimientos aislacionistas y los agravios y el dolor social que provoca”, ha indicado, reclamando más apertura económica. Por tanto ha pedido cooperar para “construir conjuntamente una economía globalizada que genere prosperidad compartida”.

“La contribución de Europa es y será esencial y, por tanto, les pido humildemente que también ustedes lo vean así. Que no incurran en el error de Matteo Ricci y os dejen engañar por los mapas, porque Europa puede parecer pequeña en un mapamundi, pero en realidad es todo lo contrario”, ha insistido Sánchez, que ha añadido que ambos bloques están llamados a entenderse y a cooperar.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPSOEGobierno de EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si haces esto para protegerte emocionalmente, estás rompiendo tu relación: una psicóloga explica los motivos

La psicóloga Ana de Gabana expone el autosabotaje como uno de los factores que más acaban con las parejas

Si haces esto para protegerte emocionalmente, estás rompiendo tu relación: una psicóloga explica los motivos

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Alvar gana la noria infernal y Dulceida saltará del helicóptero en ‘Supervivientes’: así ha sido la gala de ‘Conexión Honduras’

La influencer catalana viajará a Honduras para reencontrarse con su mujer Alba Paul y darle fuerzas para continuar el programa

Alvar gana la noria infernal y Dulceida saltará del helicóptero en ‘Supervivientes’: así ha sido la gala de ‘Conexión Honduras’

Embalses España lunes 13 de abril: reserva de agua subió 0,24 %

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses España lunes 13 de abril: reserva de agua subió 0,24 %

Cuántos euros me dan por un dólar este 13 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cuántos euros me dan por un dólar este 13 de abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

LOLA te llamará si te van a operar en Getafe: este hospital público contrata a una IA para informar a los pacientes de las condiciones de anestesia

LOLA te llamará si te van a operar en Getafe: este hospital público contrata a una IA para informar a los pacientes de las condiciones de anestesia

El juicio del ‘caso mascarillas’ avanza hacia su núcleo operativo con la declaración de responsables de Adif, Transportes y el entorno de Aldama

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 96% escrutado

Pedro Sánchez celebra la victoria de Péter Magyar en las elecciones de Hungría: “Hoy ganan Europa y los valores europeos”

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

ECONOMÍA

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Sin consenso ni hoja de ruta: los países de la UE aprueban sus propias medidas anticrisis por la guerra de Irán sin la coordinación de Bruselas

¿Es España un “infierno fiscal”? La presión impositiva crece, pero no supera la media europea

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

Qué pasa si se acaba el combustible para los aviones: billetes más caros, menos oferta de vuelos y cancelaciones selectivas

DEPORTES

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino