Hallan un zulo en la casa del único investigado por el crimen de Esther López en Traspinedo, Valladolid

Familiares y amigos de Esther López se concentran a las puertas de los Juzgados de Valladolid reclamando justicia para la víctima. (Europa Press)

La Guardia Civil inspeccionará esta semana un zulo que podría estar vinculado con la muerte de Esther López, encontrada muerta el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo, un municipio de unos 1.300 habitantes situado en la provincia de Valladolid. El hallazgo de este espacio, ubicado debajo de una cama, ha sido comunicado al juzgado por el nuevo propietario de la antigua casa familiar del único investigado en el caso, Óscar S.M., que era amigo de la víctima y fue la última persona en ver con vida a la joven.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a la agencia EFE que la Guardia Civil ya ha verificado la existencia del zulo y que esta semana realizarán una inspección ocular. El nuevo dueño de la vivienda lo descubrió mientras preparaba unas obras.

Para el procesado por este crimen, Óscar S.M., ya se ha abierto juicio oral con jurado popular. Se enfrenta a acusaciones de asesinato —de forma subsidiaria, homicidio—, delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

Concentración en apoyo a la familia de Esther López. (Europa Press)

López, de 35 años, fue vista por última vez la madrugada del 13 de enero de 2022, tras compartir la noche con varios amigos. Pasaron unas horas en un bar, vieron un partido de fútbol y salieron juntos, como solían hacerlo en otras ocasiones. La última vez que se la vio fue cerca de un restaurante, en un cruce de la N‑122, cuando Óscar S.M. la dejó en una zona cercana llamada El Romeral. Su móvil dejó de emitir señal esa misma noche, y desde entonces, no se tuvo más noticias de ella.

La familia no denunció su desaparición hasta cinco después, porque confiaba en que llamaría para dar alguna explicación. Tras 23 días de búsqueda intensiva, que incluyó batidas de vecinos, drones, cámaras y perros rastreadores, el 5 de febrero de 2022 uno de los voluntarios encontró su cadáver en la cuneta de una zona que ya había sido revisada y que se podía ver perfectamente, pese a la profundidad, desde un autobús o un camión.

Agentes de la Guardia Civil tras encontrar el cadáver de la víctima. (Photogenic/Claudia Alba - Europa Press)

La mujer se habría salvado si hubiera recibido atención médica

Según la Fiscalía, la mujer viajaba en el coche de Óscar S.M. y rechazó ir a dormir a casa de sus padres. Él le ofreció quedarse en la vivienda familiar de Traspinedo y ella aceptó, pero tras una discusión cuya causa no se conoce, decidió marcharse del lugar a pie.

El Ministerio Público sostiene que Óscar S.M. la siguió en su Volkswagen T-ROC y la atropelló por la espalda a unos 40 kilómetros por hora, con la intención de matarla. La víctima sufrió varias lesiones, ninguna de ellas mortal. La acusación afirma que la mujer habría sobrevivido si hubiera recibido atención médica.

La autopsia de López desveló que murió el mismo día de su desaparición, con un nivel de alcohol en sangre altísimo, rozando el coma, debido a un shock multifactorial provocado por una hemorragia interna. Según la Fiscalía, el acusado ocultó el cuerpo y las pertenencias de López en el maletero de su vehículo y, posteriormente, las abandonó en una cuneta.

(Con información de EFE)