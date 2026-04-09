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Un hombre pide 1,4 millones de euros después de quedar tetrapléjico por un medicamento al que era alérgico

El paciente ahora solo puede comunicarse a través de movimientos oculares y sutiles gestos faciales

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Un hombre informó de su alergia, pero se le administró el medicamento. (EFE/Gustavo Amador/Archivo)
Un hombre informó de su alergia, pero se le administró el medicamento. (EFE/Gustavo Amador/Archivo)

Un hombre de 48 años ingresó en un hospital público de Galicia para tratar una pancreatitis y terminó sufriendo una de las peores consecuencias imaginables: la tetraplejia. El paciente llamado Agapito recibió la inyección de un medicamento al que era alérgico, lo que desencadenó un shock anafiláctico, una parada cardiorrespiratoria y un daño cerebral irreversible. Desde ese momento, su vida y la de su familia cambiaron por completo.

El fármaco administrado fue, presuntamente, metamizol, comercializado como Nolotil. La alergia de Agapito constaba en su historial médico, pero aun así se le suministró el medicamento, según informa la agencia EFE. Tras el incidente, solo puede mover los ojos y la boca, sin poder hablar ni manifestar molestias. Se alimenta a través de una sonda gástrica y presenta una discapacidad del 100 %. Para costear los cuidados que necesitará durante el resto de su vida, su familia reclama una indemnización de 1,4 millones de euros a la aseguradora del Servicio Gallego de Salud (Sergas).

La demanda fue presentada por su hijo, Francisco Daniel, quien sostiene que la situación es resultado de una negligencia médica. Considera que la administración del medicamento fue un error evitable, ya que la alergia de su padre estaba documentada y había provocado un episodio previo. Francisco Daniel busca garantizar las terapias y la atención necesarias para mejorar la calidad de vida de Agapito, convencido de que lo sucedido era evitable revisando correctamente la historia clínica.

El proceso judicial y el debate de la indemnización

El caso llegó a los tribunales mediante una demanda civil interpuesta en Madrid, con la que la familia de Agapito exige una compensación económica que cubra sus necesidades vitales. La documentación aportada incluye la historia médica, donde aparece la alergia al metamizol, y la hoja de administración de medicamentos, en la que la palabra metamizol figura manuscrita y tachada. Los informes de la UCI mencionan la “posible administración accidental de metamizol”.

Un dispositivo de estimulación eléctrica no invasiva de la médula espinal ha conseguido mejorar la función del brazo y de la mano de 43 personas con tetraplejia (parálisis de la parte superior e inferior del cuerpo), según los resultados de un ensayo clínico publicados este lunes en Nature Medicine (SHEROWN CAMPBELL/Universidad de Washington).

La demanda fue redactada por el despacho Bley Abogados, especializado en casos de negligencia sanitaria. En sus argumentos, consideran clara la relación entre la administración del fármaco y el daño sufrido, apoyándose en el informe de un perito. El objetivo es obtener recursos suficientes para terapias especializadas y cuidados a largo plazo, ya que los profesionales consultados calculan una esperanza de vida de 26 años para Agapito.

Por su parte, la aseguradora Relyens, que cubre al Sergas, no discute la existencia de la negligencia, pero sí la cuantía de la indemnización. Propone reducir la compensación a 206.488 euros, alegando que la expectativa de vida de Agapito es mucho menor, solo cinco años, debido a antecedentes médicos y complicaciones previas como infecciones. La familia rechaza estos argumentos y denuncia que la aseguradora no realizó una valoración adecuada, ni tuvo en cuenta los avances obtenidos con las terapias actuales.

Las consecuencias personales y la denuncia pública

El shock anafiláctico dejó a Agapito totalmente dependiente. Solo puede comunicarse a través de movimientos oculares y sutiles gestos faciales. La rehabilitación y los tratamientos adicionales son financiados por su familia, ya que la residencia donde vive actualmente no se adapta a sus necesidades específicas. Perdió su plaza en una unidad de neurorrehabilitación tras un episodio de fiebre, lo que agravó la dificultad para recibir atención adecuada.

Las consecuencias de la negligencia han dejado al paciente con una discapacidad del 100%. (Freepik)
Las consecuencias de la negligencia han dejado al paciente con una discapacidad del 100%. (Freepik)

Francisco Daniel, su hijo, ha iniciado una campaña de microfinanciación en redes sociales bajo el nombre luchandopormilsonrisasdemipapa para recaudar fondos y compartir los avances de Agapito. Visita a su padre a diario y le lleva a sus nietas, una de las cuales nació mientras Agapito permanecía ingresado tras el incidente. Recuerda cómo antes del ingreso su padre podía caminar y jugar al fútbol, mientras que ahora comprende todo lo que sucede a su alrededor, pero no puede comunicarse ni moverse.

Además de la reclamación judicial, la familia denuncia una situación de “abandono social total”. Francisco Daniel asegura que el propio Sergas reconoce lo ocurrido, pero lamenta la falta de protocolos adecuados para personas con daño cerebral adquirido. Subraya que revisar las alergias de un paciente debería ser una medida elemental y denuncia que la vida de su familia quedó destrozada a raíz de un error evitable.

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