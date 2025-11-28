España

Pruebas de carbono-14 descubren la puerta más antigua de Madrid: está en la céntrica calle del Codo y tiene más de 600 años

Se encuentra en un lugar muy conocido de la capital, situado muy cerca del Mercado de San Miguel y la Plaza Mayor

Torre de los Lujanes en
Torre de los Lujanes en la Plaza de la Villa, unida a la Plaza del Conde de Miranda por la calle del Codo. (Universidad de Salamanca)

Una reciente investigación realizada por el Laboratorio de Radiaciones Ionizantes y Datación (LRID) de la Universidad de Salamanca (USAL) ha permitido acercar el Madrid que conocemos en la actualidad a su pasado medieval. Gracias a la datación con carbono-14, se ha podido confirmar cuál es la puerta civil conservada más antigua de la ciudad.

Esta se ubica en la calle del Codo, una vía céntrica que debe su nombre a su peculiar forma curva, con un ángulo de casi 90 grados. Situada muy cerca del Mercado de San Miguel y la Plaza Mayor, la calle del Codo forma parte del corazón de la capital. Además, sirvió de inspiración para Arturo Pérez-Reverte, que situó a su Capitán Alatriste en este icónico pasadizo en varios momentos de la saga. El gran literato Francisco de Quevedo también tuvo una vinculación con la calle del Codo, ya que este habría sido su lugar favorito para orinar cuando volvía de las tabernas por las noches.

Begoña Quintana Arnés, catedrática de
Begoña Quintana Arnés, catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear, en el Laboratorio de Radiaciones Ionizantes y Datación (LRID). (Universidad de Salamanca)

Y es precisamente aquí, en el barrio de los Austrias, donde se encuentra la puerta más antigua conservada. El equipo dirigido por Begoña Quintana Arnés, catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear, ha confirmado científicamente que se trata de la que da acceso a la Torre de los Lujanes, sede actual de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (RSEMAP).

La puerta de la Torre de los Lujanes

La ausencia de datos técnicos verificables con respecto a la antigüedad de la puerta impedía situarla con exactitud, algo que ha sido posible ahora gracias a las pruebas de carbono-14. La USAL ha fechado la madera de nogal de la puerta en torno al año 1415 y su construcción en el primer tercio del siglo XV.

Puerta de la Torre de
Puerta de la Torre de los Lujanes, la más antigua de Madrid. (Universidad de Salamanca)

De esta manera, se contribuye a aportar información inédita sobre el conjunto monumental que conforman la Casa y la Torre de los Lujanes, símbolo del Madrid medieval. Sin embargo, ya durante años este portón había llamado la atención de muchas personas, debido a su “solidez, diseño artesanal y elegancia”, según destacan desde la Universidad de Salamanca.

Las conclusiones del estudio de la LRID fueron presentadas en el acto conmemorativo del 250 aniversario de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que fue fundada en 1775.

Un proceso de datación que se prolongó por dos meses

La datación con carbono-14 es una metodología ampliamente empleada en la arqueología para determinar a qué periodo histórico corresponden los restos fósiles y algunos utensilios hallados en yacimientos. Sin embargo, el trabajo de la USAL también demuestra que es útil en la arquitectura histórica, permitiendo fechar elementos de edificios emblemáticos.

El Tren de la Fresa de Madrid: un ferrocarril del siglo XIX que incluye la visita a un monumento Patrimonio de la Humanidad

La Universidad de Salamanca posee una de las dos únicas instalaciones de España capaces de llevar a cabo la datación por carbono 14 mediante la técnica de espectrometría de masas con acelerador. Según ha explicado Quintana Arnés, el trabajo se ha realizado a partir de “dos tubos de ensayo con 0,7 g de astillas y 0,6 g de serrín muestreador en dos puntos diferentes de la puerta y pretratados para eliminar posibles restos de barniz”. Estos fueron enviados a la LRID por la propia Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.

Para llevar a cabo la datación, se extrajo el C02 de las muestras y lo transformaron en grafito para “fabricar los blancos que se introducirán posteriormente en el AMS”. Después se midieron esos blancos en el AMS junto con materiales analíticos de referencia del Organismo Internacional de Energía Atómica, como maderas con una edad ya conocida. De esta manera, “se ejecuta simultáneamente la validación del proceso completo de determinación de la edad de la muestra”. Todo el proceso para datar la puerta de la Torre de los Lujanes tardó en realizarse dos meses.

