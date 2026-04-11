El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

Sánchez Cotrina votando en las primarias del partido.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Extremadura ya tiene nuevo secretario general. Álvaro Sánchez Cotrina se ha convertido en el primer cacereño en asumir el liderazgo regional del partido tras imponerse a Soraya Vega en las primarias celebradas este sábado.

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha detallado que la candidatura de Sánchez Cotrina ha obtenido 3.572 votos, frente a los 2.529 logrados por Vega. El proceso podía movilizar a 9.366 militantes en 197 centros de votación repartidos por toda la comunidad.

Sánchez Cotrina sucede en el cargo a Miguel Ángel Gallardo, quien dimitió en diciembre de 2025 tras los malos resultados electorales del partido en las últimas autonómicas, según recoge Europa Press. Desde entonces, la formación había estado dirigida de manera provisional por una Comisión Gestora encabezada por José Luis Quintana, etapa que ahora concluye con la elección del nuevo líder regional.

Sánchez Cotrina en una rueda de prensa.

Con este resultado, el PSOE de Extremadura abre una nueva etapa interna marcada por la renovación del liderazgo y el cierre de la provisionalidad, con el objetivo de reforzar la cohesión del partido y reordenar su estrategia política en la comunidad autónoma de cara a los próximos retos.

El perfil del nuevo secretario general

Álvaro Sánchez Cotrina, de 39 años, es graduado en Derecho por la UNED, diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura y cuenta con un máster como técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Ha trabajado como empleado público y, desde 2011, es alcalde de Salorino.

Durante la jornada electoral, insistió en la importancia de la unidad interna. “No va a ganar una candidatura a otra, sino el PSOE de Extremadura”, afirmó, mostrando además un tono optimista: “Veo más caras sonrientes y alegres que pesimistas y medio tristonas”. También subrayó la necesidad de sumar “la determinación de muchas generaciones”, en alusión al respaldo intergeneracional percibido durante la campaña.

El próximo 25 de abril, el PSOE de Extremadura celebrará su XVI Congreso regional en Mérida, donde se oficializará la nueva dirección encabezada por Sánchez Cotrina. Con ello se pondrá fin a una etapa de provisionalidad y se abrirá un nuevo ciclo político en la comunidad autónoma.

Vega confiaba en ganar las primarias

Soraya Vega afrontaba con optimismo las primarias del PSOE de Extremadura, en las que este sábado se medía con Álvaro Sánchez Cotrina. La candidata se mostraba convencida de su victoria y aseguraba que “hoy empezaba un tiempo nuevo en el Partido Socialista” tras votar en Herrera del Duque.

Soraya Vega votando en las primarias del PSOE de Extremadura.

Vega destacaba una campaña “bonita” y “alegre”, marcada según señalaba, por el apoyo recibido de militantes y compañeros en distintos puntos de la región. También reivindicaba el trabajo de su equipo y de los interventores y apoderados desplegados durante la jornada electoral.

La aspirante a la secretaría general subrayaba además la necesidad de “relanzar” el partido y reforzar su conexión con la militancia y con la ciudadanía, con especial atención a los jóvenes, a quienes consideraba clave en el relevo generacional de la organización.