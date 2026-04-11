Espana agencias

Cotrina, convencido de que PP y Vox ocultan un pacto a la espera del resultado de las primarias del PSOE extremeño

Guardar
Imagen WNAT2EQHL5EVBKZAVRV4265OYE

El candidato a secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha afirmado estar "convencido" de que PP y Vox tienen un "pacto" que "están ocultando" para conocer el resultado de las primarias que el PSOE de Extremadura celebra este sábado.

"Pero hoy lo que va a pasar es que el próximo líder de la oposición va a decirle las cosas muy, muy claras en el parlamento, pero fundamentalmente en los bares de los pueblos", ha comentado tras votar esta tarde en las primarias en las que se enfrenta a Soraya Vega para liderar el PSOE extremeño.

Sánchez Cotrina se ha mostrado también convencido de que va a ganar, aunque ha remarcado que el objetivo no es "ni mucho menos" ganar a Vega, sino "a la derecha y a la ultraderecha", de manera que ha insistido en su mensaje de unidad: "Dentro de unas horas nos unimos para hablar solamente del PSOE de Extremadura Soraya y yo, yo y Soraya. Ella estará dentro del equipo que yo represente si yo soy el próximo secretario general para decirle a María Guardiola que comienza su cuenta atrás".

El candidato, que ha votado en Salorino, también ha animado a los militantes, a pocos minutos de que se cierren las votaciones, a participar en las primarias y a dar un "último empujón".

"Somos el partido más democrático de Extremadura y tenemos que demostrarlo votando todos de aquí a las ocho", ha trasladado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

"I am Maximus" recupera su corona

Infobae

0-3. El Udinese arrolla a un Milan que se aleja del 'Scudetto'

Infobae

61-0: Colina Clínic abruma al Olímpico Pozuelo y pasa a semifinales

Infobae

107-91. El Casademont coge aire ante el Lleida guiado por un sobresaliente Robinson

Infobae

Isaac y Akor Adams, delantera del Sevilla; el Atlético sale con cuatro canteranos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un hombre de 60 años tras precipitarse por las escaleras de un mirador de Corduente (Guadalajara)

Muere un hombre de 60 años tras precipitarse por las escaleras de un mirador de Corduente (Guadalajara)

La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas

Israel sanciona a la representante española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño

Militares españoles escoltan un convoy humanitario en el sur del Líbano en medio de la escalada del conflicto

ECONOMÍA

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”