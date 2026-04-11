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El primer astropuerto de Europa de naves espaciales, del tamaño de cuatro estadios de fútbol, estará en Teruel

El proyecto, adjudicado por 39,7 millones de euros, permitirá fabricar, lanzar y operar dirigibles estratosféricos

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Imagen de archivo de misión Artemis II (Europa Press)
Imagen de archivo de misión Artemis II (Europa Press)

Teruel da un paso pionero al construir el primer astropuerto de Europa destinado a la producción, almacenamiento y mantenimiento de naves espaciales y dirigibles estratosféricos. El Ayuntamiento ha confirmado este proyecto que colocará a la provincia en una nueva posición estratégica a nivel global. La obra avanza según los plazos previstos y apunta a convertir a la capital aragonesa en referente en el sector aeroespacial europeo.

Autoridades locales, encabezadas por el consejero de Fomento en funciones y presidente del Consorcio del Aeropuerto, Octavio López, junto a la vicepresidenta del Consorcio y alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, supervisan el avance de los trabajos en el aeropuerto turolense. El proyecto ha sido adjudicado por un importe de 39.774.382,68 euros (sin IVA) a una UTE compuesta por Aldesa Construcciones S.A. e Industria de Infraestructuras Ideconsa S.L.

Esta construcción permitirá dotar al aeropuerto de la infraestructura necesaria para operar aeronaves capaces de alcanzar los 20.000 metros de altitud, como los dirigibles tipo HAPS. También supondrá gestionar desde Teruel el ciclo completo de fabricación, lanzamiento, aterrizaje y mantenimiento de estos vehículos.

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Así será el astropuerto

El hangar y la nave de producción ocuparán 2,66 hectáreas, una superficie equivalente a cuatro campos de fútbol. El edificio, de forma rectangular y unas dimensiones aproximadas de 376,20 por 70,80 metros, incorpora en sus laterales oficinas y talleres para el ensamblaje y mantenimiento de los dirigibles estratosféricos. Frente a la fachada este se construye una plataforma de lanzamiento de 300 por 220 metros, que supone otras 6,6 hectáreas adicionales de superficie operativa.

La estructura del hangar se encuentra en fase de izado y representa la mayor actuación ejecutada hasta la fecha en el aeropuerto turolense. “Las obras van viento en popa y en plazo como se puede comprobar”, afirmó López, quien anticipó que la licitación para la puesta en marcha del complejo espacial podría lanzarse en el último trimestre de 2026, con la expectativa de que la infraestructura esté operativa en el primer trimestre de 2027.

El proyecto dotará a Europa de una nave única para la producción de dirigibles estratosféricos, capaces de operar en vuelos de gran altitud. Este desarrollo tecnológico permitirá a la región ofrecer servicios de lanzamiento, aterrizaje, control, fabricación y mantenimiento de aeronaves espaciales y reforzará la apuesta por la innovación industrial en el ámbito aeroespacial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la inversión de 325 millones de euros para construir tres nuevos satélites que serán capaces de enviar datos en tiempo real y reforzarán la "capacidad de respuesta" ante eventos climáticos extremos.

Teruel, referencia para la industria aeroespacial

En palabras de la alcaldesa Emma Buj, el aeropuerto se consolida como uno de los proyectos estratégicos de Aragón, impulsando la inversión y la generación de empleo. Buj puso en valor que la actividad vinculada al aeropuerto ha permitido crear mil nuevos empleos industriales en la ciudad durante los últimos años.

El astropuerto turolense será el primero de su clase en el continente europeo, una infraestructura pionera que consolida a Teruel como un enclave clave en el sector aeroespacial. Gracias a la incorporación de empresas como PLD Space, que realiza ensayos de motores para cohetes en la zona, la ciudad fortalece su posición como centro de referencia en la fabricación de alta tecnología aplicada a la industria del espacio.

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