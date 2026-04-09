Ada Colau y Jaime de los Santos narran en ‘Ex. La vida después’ el contraste familiar para aceptar su sexualidad

Jaime de los Santos, excongresista del Partido Popular, y Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona por Catalunya en Comú, son los invitados del programa de Cuatro. / Captura de pantalla

La última entrega de Ex. La vida después en Cuatro, conducida por Ana Milán, ha puesto el foco en las vivencias ligadas al proceso de expresar la sexualidad con libertad, detonando un espacio de diálogo introspectivo sobre los miedos previos, el papel de la familia y las carencias existentes en la sociedad para erradicar la discriminación por orientación sexual.

¿Con quiénes ha contado para abordar tal tema? La presentadora ha invitado al programa a la también presentadora Toñi Moreno, a la activista y exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, al excongresista popular Jaime de los Santos y al cantante de Auryn Blas Cantó. Todos ellos han compartido sus historias personales y sus reflexiones en una conversación marcada por la franqueza.

Con una educación católica, la presentadora Toñi Moreno narra su aceptación identitaria

El testimonio de Toñi Moreno en la entrevista en Cuatro destaca su recorrido vital, desde una educación católica y restrictiva hasta la aceptación de su identidad. “He tardado mucho en quererme, no quería ser lesbiana”, ha afirmado Moreno en el programa, subrayando que ha sido la primera en ejercer la homofobia contra sí misma.

No obstante, la presentadora ha precisado que la figura de su hija y el deseo de transmitirle una vida desde la verdad y la libertad han sido determinantes para afrontar este proceso, reconociendo que, hasta hace poco, se había negado a sí misma por considerar “pecaminosa” su orientación desde el inicio.

Al detallar su juventud, Moreno ha recordado su estancia en un colegio de monjas, etapa que vivió intensamente y en la que incluso llegó a enamorarse de una de las religiosas, hasta el punto de componerle una canción y fantasear con una vida misionera. Además, ha revelado que, aunque su familia le dio afecto, la presión económica y un entorno con tensión marcaron sus primeros pasos laborales en la radio.

La aceptación familiar de su orientación sexual: el aperturismo con Ada Colau y el miedo con Jaime de los Santos

En el plató de Ex. La vida después, tanto Ada Colau como Jaime de los Santos han abordado el proceso de comunicar su orientación sexual desde perspectivas personales y familiares distintas, en un entorno especialmente sensible por su exposición pública como representantes políticos. La primera, como alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023 bajo el partido Catalunya en Comú. Mientras que de los Santos fue congresista por el Partido Popular.

El político ha relatado que la conciencia de ser gay apareció en su infancia, y el miedo al rechazo familiar fue una constante: “Recuerdo que cuando era un crío siempre fui consciente de que era gay y lo que más sentía era miedo a que mis padres no me quisieran”. De los Santos continuaba afirmando que, durante su infancia, pensaba “¿Qué van a decir mi padre y mi madre?“, dado ”el miedo y la vergüenza" que sentía. Para ilustrarlo con Ana Millán ha añadido que la reacción de su madre a su primer novio a los 18 años supuso “un drama absoluto”, y que ella intentó suavizar la noticia ante su padre por su aparente menor aceptación.

Al contrario, Ada Colau ha descrito un entorno familiar más abierto y sin tabúes, donde la presencia habitual de amistades travestis y espectáculos transformistas facilitó la naturalidad. “Mi experiencia es muy diferente, porque vengo de una familia muy liberal. Teníamos amigos y amigas cercanos que eran travestis y hacían espectáculos, así que para mí era lo más normal del mundo”, ha explicado Colau.

La activista ha añadido que se dio cuenta de su atracción hacia mujeres después de haber tenido relaciones con hombres, y comunicó esta realidad en casa sin dramatismo: “Lo expliqué en casa, pero no como si estuviera dando una noticia importante, simplemente comenté que había una chica que me gustaba”.

La Global Sumud Flotilla, que aspira a ser la mayor misión de solidaridad con Gaza hasta la fecha, para lo que cuenta con la participación de personas y entidades de 44 países y la presencia de una veintena de embarcaciones, partirá este domingo del puerto de Barcelona, con la activista Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre sus tripulantes.

Colau ha recordado el enorme impacto social que generó su primera entrevista pública en la que habló de su orientación sexual. “El impacto en la calle fue enorme. Mujeres muy jóvenes y mujeres muy mayores me abrazaban dándome las gracias. Ahí me di cuenta de la importancia de la visibilidad y de los referentes, y de que todavía hay mucha gente que lo tiene muy difícil”, ha compartido Colau.