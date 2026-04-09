Madrid recurrirá el decreto de sanidad universal para los migrantes irregulares: “Estoy en contra del turismo sanitario”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 14 de noviembre de 2024, en Madrid (España). (Jesús Hellín - Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que recurrirá el real decreto que reconoce el derecho a la atención sanitaria pública a los migrantes sin residencia legal en España. Durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha adelantado que acudirán a los tribunales contra esta nueva norma que busca “fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid”.

El Consejo de Ministros aprobó este real decreto el pasado 12 de marzo con el objetivo de facilitar a los migrantes irregulares el acceso a la sanidad pública. Según la organización Médicos del Mundo, cerca de 13.000 personas extranjeras han tenido problemas para acudir al médico en el último año, principalmente por las dificultades para conseguir el padrón. Un 2% de ellas tenía la nacionalidad española.

“Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso otra vez este gobierno va a recurrir en este caso a este Real Decreto”, ha expresado la presidenta autonómica en respuesta a una pregunta de Vox. Ayuso ha asegurado estar en contra del abuso del sistema sanitario y ha insistido en que reclamará “orden y ley” al Ejecutivo central.

Así, la dirigente autonómica ha cargado contra “la gestión migratoria del Gobierno de Sánchez”, que quiere “fundir los servicios públicos”. No obstante, ha asegurado que Madrid no va a “dejar morir a ningún ser humano en la puerta de un hospital por su situación regular o irregular, eso es inhumano”.

Mónica García: “No vamos a permitir que su racismo contamine la sanidad pública”

Desde el Ministerio de Sanidad no han tardado en reaccionar ante el anuncio de Ayuso. Mónica García ha recordado que el derecho a la atención sanitaria de las personas migrantes “está reconocido desde el año 1986″. “Lo que hace este real decreto es eliminar las trabas burocráticas que, entre otras, ponía la señora Ayuso”, ha asegurado.

La ministra ha acusado a la dirigente madrileña de “usar los tribunales para poner trabas a la sanidad de miles de personas que viven y trabajan ya en Madrid”. “Piensa que está confrontando con el Ministerio de Sanidad y con el Gobierno de España, pero en verdad lo que está haciendo es ir contra nuestra sanidad pública y contra un modelo que nos enorgullece como país, que es un modelo que no deja a nadie atrás”, ha expresado.

Según García, “a la señora Ayuso le molesta que quien tiene derecho a la atención sanitaria la reciba” y ha afirmado que no permitirá “que su racismo se interponga y contamine nuestra sanidad pública”. Para la ministra, “lo que de verdad está desguazando nuestra sanidad” son “los chanchullos del entorno de la señora Ayuso con el grupo Quirón”.

García ha recordado que no es la primera vez que el Gobierno madrileño lleva “este tipo de batallas a los tribunales”, en referencia al reciente conflicto judicial por el registro de objetores al aborto. “La justicia le obligó a cumplir la ley y en este caso estoy segura de que va a ocurrir lo mismo. La ley y la sanidad universal no se tocan”, ha sentenciado.