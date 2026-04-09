Al menos cuatro muertos tras hundirse un “taxi acuático” en el canal de la Mancha

"Notre Dame du Risban", un bote salvavidas de SNSM, ingresa al puerto de Calais tras una operación de rescate luego de que un bote de migrantes que intentaba cruzar el Canal de la Mancha desde Francia volcó, en Calais, Francia, 12 de agosto de 2023. REUTERS/Pascal Rossignol

Cuatro personas han muerto este jueves tras el hundimiento de una pequeña embarcación en el canal de la Mancha, que separa Francia y Reino Unido, según han informado autoridades francesas citadas por Reuters. “Hoy se ha producido el hundimiento de un taxi acuático. La situación aún se está evaluando y puede sufrir cambios”, reza el comunicado de prensa emitido por las autoridades de Calais.

El accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este jueves, y poco después de las 7.00 h comenzaron los esfuerzos de búsqueda y rescate, tras reportarse que varias personas estaban en el agua.

*en ampliación