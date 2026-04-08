El caso de la hija que planeó el asesinato de su madre: un blog, dos amigos y solo tres años de prisión

Rachelle Waterman, la niña que planeó el asesinato de su madre. (X/Johnny Midnight)

Fue una desaparición inquietante, en una familia aparentemente estable y en una comunidad donde “prácticamente todo el mundo se conoce”. Pero a medida que avanzaba la investigación, el caso fue recorriendo caminos inesperados, descubriendo tensiones en casa, relaciones controvertidas y un rastro digital que lo cambiaría todo.

El caso que más desconcertó a los investigadores no fue solo la violencia del crimen, sino quién podría estar detrás de él y por qué. Los hechos se remontan a 2004, en Craig, Alaska, un pequeño pueblo de unos 1.400 habitantes. Allí fue hallada una furgoneta calcinada en un parque forestal. En su interior estaban los restos de Lauri Waterman, de 48 años.

“El incendio fue provocado intencionadamente y no fue un accidente de ningún tipo. Fue un asesinato”, aseguró el exagente estatal Robert Claus en el documental Fatal Frontier: Evil In Alaska.

Una familia bajo la lupa

Lauri era conocida en la comunidad. Trabajaba como auxiliar de educación especial y participaba activamente en las organizaciones locales. Su desaparición había sido denunciada un día antes por su marido, Carl “Doc” Warterman, quien pronto quedó descartado como sospechoso.

La investigación entonces apuntaba a su hija, Rachelle Waterman, de 16 años. No obstante, su perfil no encajaba: estudiante aplicada, deportista y participante en las actividades escolares. Nadie sabía lo que se escondía detrás de la fachada. Titulado Mi Vida de Mierda, el blog de Rachelle se convirtió en la pieza clave.

En sus publicaciones diarias describía una convivencia tensa con su madre. “Bueno, estoy castigada”, escribió en junio de 2004. “Anoche mi madre se volvió loca conmigo. Incluso me tiró por las escaleras”. En otro mensaje decía: “Si me enfadan, mueren”.

Para su defensa en el juicio, esos textos eran desahogos propios de la edad. “Las cosas o son muy buenas, o son muy, muy malas”, afirmó su abogado, Steven Wells.

El caso tuvo una dimensión poco habitual: el uso de un blog personal como prueba de asesinato. Cinco días después del crimen, escribió: “Solo quiero que todos lo sepáis, mi madre ha sido asesinada. No podré conectarme porque la policía se ha llevado mi ordenador”.

En ese momento, la atención se desvió hacia su entorno. La adolescente mantenía relación con Jason Arrant y Brian Radel, ambos mayores que ella. “Todo lo que era mío era de Jason, y todo lo que era de Jason era mío; si Jason me pedía algo, se lo haría”, llegó a decir el segundo.

Según la investigación, los relatos de Rachelle sobre conflictos familiares fueron interpretados por ambos como señales de peligro. “Hay abusos, la vida de Rachelle corre peligro”, afirmó Arrant.

La joven durante el proceso judicial en Alaska. (X/@Yomi_eth)

La planificación del crimen

El plan no surgió de manera repentina. Hubo un primer intento fallido, cuando Radel esperó armado a la madre a la salida del instituto, pero no pudo armar el ataque. “Rachelle dijo: ‘¡Espera, espera, ¿qué?! ¡No, no, no hagas esto!’”, relató su abogado sobre ese episodio.

Finalmente, el crimen se consumó el 13 de noviembre, cuando la joven y su padre estaban fuera. Según la reconstrucción judicial, Radel entró en la vivienda, secuestró a Lauri y la obligó a beber vino. Después la trasladó en su propio vehículo hasta una zona aislada. “Planeaban simular un accidente de tráfico por conducir ebria”, admitió Radel. Al no conseguirlo, la asfixió y posteriormente incendiaron la furgoneta.

Un cazador alertó a las autoridades al ver humo al día siguiente.

El papel de Rachelle

Durante el juicio, Arrant declaró que la adolescente había llegado a decir que “sería mejor si su madre ya no estuviera” o “si estuviera muerta”.

No obstante, Rachelle sostuvo que recordó “haber dicho algo así como: ‘No, no lo hagas’”, afirmó en su interrogatorio. En otro momento, entre lágrimas, insistió: “¡Tenía miedo!" Los investigadores concluyeron que conocía el plan y no lo impidió.

La inesperada tragedia tras un método extremo de pesquisa generó preguntas sobre justicia, ética y el verdadero culpable de los asesinatos

Sentencia

Brian Radel se declaró culpable y fue condenado a 99 años de prisión, mientras que Jason Arrant recibió una pena de 50.

El caso de Rachelle fue distinto. Un primer juicio no alcanzó veredicto. En 2011 fue declarada culpable de homicidio por negligencia criminal y condenada a tres años de prisión. "No parecía que rindiera cuentas por lo que ideó y provocó”, expresó Victoria Merritt, amiga de la familia, en el documental.