España

El caso de la hija que planeó el asesinato de su madre: un blog, dos amigos y solo tres años de prisión

En un primer juicio no hubo veredicto y no fue sentenciada hasta siete años después

Guardar
Rachelle Waterman, detenida
Rachelle Waterman, la niña que planeó el asesinato de su madre. (X/Johnny Midnight)

Fue una desaparición inquietante, en una familia aparentemente estable y en una comunidad donde “prácticamente todo el mundo se conoce”. Pero a medida que avanzaba la investigación, el caso fue recorriendo caminos inesperados, descubriendo tensiones en casa, relaciones controvertidas y un rastro digital que lo cambiaría todo.

El caso que más desconcertó a los investigadores no fue solo la violencia del crimen, sino quién podría estar detrás de él y por qué. Los hechos se remontan a 2004, en Craig, Alaska, un pequeño pueblo de unos 1.400 habitantes. Allí fue hallada una furgoneta calcinada en un parque forestal. En su interior estaban los restos de Lauri Waterman, de 48 años.

“El incendio fue provocado intencionadamente y no fue un accidente de ningún tipo. Fue un asesinato”, aseguró el exagente estatal Robert Claus en el documental Fatal Frontier: Evil In Alaska.

Una familia bajo la lupa

Lauri era conocida en la comunidad. Trabajaba como auxiliar de educación especial y participaba activamente en las organizaciones locales. Su desaparición había sido denunciada un día antes por su marido, Carl “Doc” Warterman, quien pronto quedó descartado como sospechoso.

La investigación entonces apuntaba a su hija, Rachelle Waterman, de 16 años. No obstante, su perfil no encajaba: estudiante aplicada, deportista y participante en las actividades escolares. Nadie sabía lo que se escondía detrás de la fachada. Titulado Mi Vida de Mierda, el blog de Rachelle se convirtió en la pieza clave.

En sus publicaciones diarias describía una convivencia tensa con su madre. “Bueno, estoy castigada”, escribió en junio de 2004. “Anoche mi madre se volvió loca conmigo. Incluso me tiró por las escaleras”. En otro mensaje decía: “Si me enfadan, mueren”.

Para su defensa en el juicio, esos textos eran desahogos propios de la edad. “Las cosas o son muy buenas, o son muy, muy malas”, afirmó su abogado, Steven Wells.

El caso tuvo una dimensión poco habitual: el uso de un blog personal como prueba de asesinato. Cinco días después del crimen, escribió: “Solo quiero que todos lo sepáis, mi madre ha sido asesinada. No podré conectarme porque la policía se ha llevado mi ordenador”.

En ese momento, la atención se desvió hacia su entorno. La adolescente mantenía relación con Jason Arrant y Brian Radel, ambos mayores que ella. “Todo lo que era mío era de Jason, y todo lo que era de Jason era mío; si Jason me pedía algo, se lo haría”, llegó a decir el segundo.

Según la investigación, los relatos de Rachelle sobre conflictos familiares fueron interpretados por ambos como señales de peligro. “Hay abusos, la vida de Rachelle corre peligro”, afirmó Arrant.

Rachelle Waterman, en el juicio
La joven durante el proceso judicial en Alaska. (X/@Yomi_eth)

La planificación del crimen

El plan no surgió de manera repentina. Hubo un primer intento fallido, cuando Radel esperó armado a la madre a la salida del instituto, pero no pudo armar el ataque. “Rachelle dijo: ‘¡Espera, espera, ¿qué?! ¡No, no, no hagas esto!’”, relató su abogado sobre ese episodio.

Finalmente, el crimen se consumó el 13 de noviembre, cuando la joven y su padre estaban fuera. Según la reconstrucción judicial, Radel entró en la vivienda, secuestró a Lauri y la obligó a beber vino. Después la trasladó en su propio vehículo hasta una zona aislada. “Planeaban simular un accidente de tráfico por conducir ebria”, admitió Radel. Al no conseguirlo, la asfixió y posteriormente incendiaron la furgoneta.

Un cazador alertó a las autoridades al ver humo al día siguiente.

El papel de Rachelle

Durante el juicio, Arrant declaró que la adolescente había llegado a decir que “sería mejor si su madre ya no estuviera” o “si estuviera muerta”.

No obstante, Rachelle sostuvo que recordó “haber dicho algo así como: ‘No, no lo hagas’”, afirmó en su interrogatorio. En otro momento, entre lágrimas, insistió: “¡Tenía miedo!" Los investigadores concluyeron que conocía el plan y no lo impidió.

La inesperada tragedia tras un método extremo de pesquisa generó preguntas sobre justicia, ética y el verdadero culpable de los asesinatos

Sentencia

Brian Radel se declaró culpable y fue condenado a 99 años de prisión, mientras que Jason Arrant recibió una pena de 50.

El caso de Rachelle fue distinto. Un primer juicio no alcanzó veredicto. En 2011 fue declarada culpable de homicidio por negligencia criminal y condenada a tres años de prisión. "No parecía que rindiera cuentas por lo que ideó y provocó”, expresó Victoria Merritt, amiga de la familia, en el documental.

Temas Relacionados

AsesinatosSucesosCriminalidad y SucesosJuiciosJusticiaEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Nunca llenes tu lavadora al máximo antes de ponerla: estas son las 4 consecuencias que pueden ocurrir a corto plazo

Sigue estos consejos para prolongar la vida útil de tu electrodoméstico y ahorrar dinero

Nunca llenes tu lavadora al máximo antes de ponerla: estas son las 4 consecuencias que pueden ocurrir a corto plazo

La jornada de 35 horas se abre paso en los ayuntamientos: más de 500.000 empleados públicos locales se beneficiarán de ella

El impulso sindical y los acuerdos estatales allanan el camino para extender la jornada reducida en todo el ámbito municipal

La jornada de 35 horas se abre paso en los ayuntamientos: más de 500.000 empleados públicos locales se beneficiarán de ella

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 9 de abril: alguien irrumpirá en la cabaña de las parteras y Mercedes temerá las represalias de don Hernando

En el próximo capítulo de la ficción diaria de TVE, Enriqueta insistirá a Braulio sobre el parentesco del niño

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 9 de abril: alguien irrumpirá en la cabaña de las parteras y Mercedes temerá las represalias de don Hernando
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

ECONOMÍA

La jornada de 35 horas se abre paso en los ayuntamientos: más de 500.000 empleados públicos locales se beneficiarán de ella

La jornada de 35 horas se abre paso en los ayuntamientos: más de 500.000 empleados públicos locales se beneficiarán de ella

Esta es la casilla que debes completar en la Renta 2026 si tienes menos de 35 años y has comprado una vivienda en la Comunidad Valenciana

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

Así debes incluir las ventas de Wallapop en la declaración de la Renta 2026

Qué se sabe realmente del peaje que Irán quiere cobrar en Ormuz y cómo puede afectar a los buques españoles

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla investigados por la Justicia en Andorra: acusados junto a otros futbolistas por la compra de relojes de contrabando

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid