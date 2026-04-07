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Si tienes miedo de que las avispas asiáticas lleguen a tu jardín esta primavera, usa este método para alejarlas: es barato y solo necesitas un material

Una solución sencilla y económica para mantenerlas alejadas sin productos químicos

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Una avispa asiática (Freepik)
Una avispa asiática (Freepik)

La primavera es una de las mejores épocas para disfrutar de espacios naturales. Gracias a la llegada del buen tiempo y al florecimiento de diferentes plantas, los jardines, parques y rutas al aire libre ganan un encanto especial que nos permite disfrutar de nuestros paseos.

Sin embargo, no todo es tan bonito durante esta época, siendo una de las cosas más llamativas la llegada de diferentes especies invasoras, entre las que se encuentran la avispa asiática. Este insecto es especialmente peligroso porque puede atacar en grupo cuando se siente amenazado, su picadura es dolorosa y en algunos casos provoca reacciones alérgicas graves.

Además, su presencia supone un riesgo para la biodiversidad local, ya que depreda abejas y otros insectos polinizadores. Por estos motivos, si quieres tener un jardín seguro y sin peligros aparentes, es importante tomar medidas preventivas.

Método para repeler a la avispa asiática con solo un material

Según explica el medio francés Ouest France, con solo un material puedes crear un método efectivo, sin necesidad de elementos químicos o grandes complicaciones. Se trata de imitar la forma de una colmena con papel kraft y colgarla de una rama o un toldo. No necesita ser una copia exacta, solo lo suficiente para que la avispa reina perciba que ya hay un competidor territorial.

Un material que puede servir para repeler a las avispas asiáticas
Papel kraft. (Freepik)

El truco funciona porque la avispa asiática es muy territorial. Al ver un nido rival, la reina evita establecer su colonia cerca. Basta con colgarla a 1,5-2 metros de altura, en un lugar visible. Aunque es un método eficaz, no es infalible, por lo que se puede complementar con otras medidas.

Es fundamental eliminar cualquier fuente de atracción para las avispa, como frutas caídas. También es recomendable plantar hierbas y flores que actúen como repelentes naturales, como ajenjo, lavanda, tomillo limón o menta, que mantienen alejadas a estos insectos sin perjudicar a las abejas y otros polinizadores.

Si el jardín es amplio, colocar varias colmenas de papel distribuidas estratégicamente aumenta la eficacia del método, ya que una sola bolsa no cubriría todo el espacio. Aun así, es importante recordar que estas medidas preventivas pueden no funcionar, caso en el que sería conveniente acudir a la ayuda de profesionales.

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

Por qué hacerlo en primavera es clave

La primavera es el momento crítico para prevenir la colonización de la avispa asiática porque es cuando las reinas emergen de su hibernación y comienzan a buscar sitios para establecer sus nidos primarios. Durante estas primeras semanas, las colonias aún son pequeñas y más fáciles de controlar; si se espera demasiado, los nidos pueden crecer rápidamente, alcanzando tamaños considerables.

Intervenir temprano reduce la probabilidad de que se consoliden colonias que luego representan un riesgo mayor tanto para las personas como para especies polinizadoras. Además, los primeros días de vida de la reina marcan el destino de toda la colmena. Por todo esto, actuar en abril o principios de mayo permite controlar la especie antes de que crezca exponencialmente.

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