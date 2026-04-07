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La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El consumo de luz se sitúa por debajo de los picos de 2022 y 2023, cuando el encarecimiento energético disparó el gasto del complejo

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa. (Alberto Ortega / Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa. (Alberto Ortega / Europa Press)

El complejo de La Moncloa, sede oficial del Gobierno que preside Pedro Sánchez, registró en 2025 un gasto de 1,4 millones de euros en electricidad y cerca de 320.000 euros en agua, según los datos facilitados por el Ejecutivo en respuesta a una solicitud amparada en la Ley de Transparencia. La información, adelantada por The Objective y que detalla el consumo energético del recinto en el que se desarrolla la actividad diaria del presidente y su equipo, refleja una demanda de recursos en uno de los centros neurálgicos de la administración estatal.

En concreto, el gasto eléctrico ascendió a 1.365.360,59 euros durante el ejercicio, asociado a un consumo total de 8.755.884 kilovatios hora (kWh). Estas cifras sitúan el uso energético del complejo en niveles elevados, aunque ligeramente por debajo de la media registrada en años anteriores. El análisis mensual revela además un comportamiento estacional marcado, con los meses de invierno concentrando los mayores costes. Enero y diciembre figuran como los periodos de mayor factura, en línea con el incremento habitual del consumo derivado de las necesidades de climatización.

El complejo presidencial, que alberga no solo la residencia oficial sino también múltiples edificios administrativos, oficinas y espacios de trabajo, mantiene una actividad constante durante todo el año, lo que explica en parte la estabilidad en sus niveles de consumo energético. En términos generales, los registros históricos apuntan a una media anual cercana a los 10,5 millones de kWh, lo que confirma la continuidad en la demanda eléctrica del recinto.

Consumo hídrico y picos estivales

En paralelo, el gasto en agua alcanzó los 318.357,72 euros en 2025. A diferencia de la electricidad, el consumo hídrico presenta sus picos más elevados durante los meses de verano. Entre junio y agosto, el coste superó los 112.000 euros en un solo tramo de facturación, lo que evidencia un incremento significativo asociado previsiblemente a factores como el riego de zonas verdes o un mayor uso de las instalaciones en periodos de altas temperaturas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa (A. Pérez Meca / Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa (A. Pérez Meca / Europa Press)

Estos datos adquieren relevancia en el contexto del discurso institucional del propio presidente. En 2024, durante una intervención en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Sánchez subrayó la urgencia de garantizar el abastecimiento de agua y defendió la necesidad de adoptar medidas inmediatas frente a la sequía. En ese mismo foro, apeló a la solidaridad territorial entre comunidades autónomas como eje clave en la gestión de los recursos hídricos.

La publicación de estas cifras se produce precisamente tras aquella defensa pública del ahorro de agua, lo que sitúa el foco sobre el consumo en instalaciones estatales de alto nivel y su coherencia con los mensajes institucionales en materia de sostenibilidad.

Transparencia y evolución del gasto energético

La información sobre los suministros del complejo de La Moncloa ha sido obtenida mediante los mecanismos previstos en la legislación de transparencia, tras solicitar el desglose detallado de los gastos en electricidad, agua, gas e internet. En su respuesta, el Ejecutivo precisa que las instalaciones no cuentan con suministro de gas, mientras que el gasto en internet no puede atribuirse de forma específica al recinto, al formar parte de un contrato centralizado que cubre a toda la Administración General del Estado desde 2014.

En cuanto a la evolución del gasto eléctrico, los datos muestran una tendencia relativamente estable en los últimos ejercicios, con una media cercana a 1,5 millones de euros anuales. En 2024, el coste se situó en 1.419.332,32 euros, una cifra similar a la registrada en 2025. Sin embargo, la serie histórica recoge dos años especialmente significativos: 2022, cuando el gasto superó los 2,4 millones de euros, y 2023, cuando se alcanzó el máximo con más de 2,8 millones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa , Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero. (Fuente: La Moncloa)

Estos incrementos se produjeron en un momento de encarecimiento generalizado de la energía en Europa, marcado por la volatilidad de los mercados y las tensiones derivadas de la crisis energética. Pese a ello, el consumo en términos de kilovatios hora no experimentó variaciones tan acusadas, lo que sugiere que el aumento del gasto estuvo más vinculado al precio de la energía que a un incremento sustancial de la demanda.

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