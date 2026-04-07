El expríncipe Andrés culmina su polémica mudanza a Marsh Farm tras acabar la reforma: su residencia definitiva con muebles de estreno para continuar su exilio

El expríncipe Andrés se muda definitivamente Marsh Farm (EFE/Andy Rain)

El expríncipe Andrés ha completado su mudanza a Marsh Farm, una propiedad situada dentro de la finca de Sandringham, donde residirá de forma permanente, tal y como ha informado Hello!. El hermano de Carlos III se ha trasladado después de que en octubre de 2025 se le retiraran sus títulos y honores reales y fuese detenido en febrero por revelar información confidencial a Epstein.

La mudanza coincide con la finalización de una serie de reformas profundas en la vivienda, una casa de cinco habitaciones, que había permanecido vacía durante un tiempo y ha experimentado diversas mejoras, incluido mobiliario nuevo y la rehabilitación de los establos para alojar a los caballos de Andrés Mountbatten-Windsor.

Además, los trabajos han incluido la instalación de una valla perimetral de casi dos metros de altura, un sistema avanzado de cámaras de videovigilancia y proyectores de seguridad, medidas adoptadas para compensar la cercanía de la finca a una carretera pública. La propiedad ha reforzado la seguridad tras un incidente reciente en el que unos manifestantes escalaron la valla y gritaron insultos al exmiembro de la familia real, aunque las fuerzas de seguridad privadas actuaron con rapidez y los intrusos abandonaron el lugar sin causar daños.

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

El expríncipe Andrés llega a Marsh Farm

Según el citado medio, el pasado lunes de Pascua, el expríncipe pasó su primera noche en Marsh Farm, acompañado únicamente de sus perros, mientras miembros de su personal se han encargado de trasladar numerosas cajas, algunas de ellas marcadas con las iniciales HRH, que se traduce como Su Alteza Real, y enseres personales, entre los que figuran varias pinturas procedentes de su anterior residencia, Royal Lodge. No ha sido posible trasladar la casa de juegos histórica, conocida como Wendy house, que perteneció originalmente a su madre, Isabel II, y que permanece instalada en los jardines de Windsor.

A lo largo de las semanas previas a la mudanza definitiva, se ha visto al expríncipe Andrés realizando visitas frecuentes a Marsh Farm para supervisar de primera mano el desarrollo de las obras de acondicionamiento. Estas visitas han coincidido con la entrega de varias decenas de cajas con efectos personales. El refuerzo en las medidas de seguridad se ha considerado prioritario tras el reciente suceso en el que manifestantes lograron acceder a la propiedad y lanzar gritos contra Andrés Mountbatten-Windsor.

El expríncipe Andrés termina su mudanza

La vivienda, anteriormente desocupada, ha sido objeto de una reforma exhaustiva que ha comprendido tanto mejoras estructurales, como el amueblamiento interior con nuevas alfombras y otros elementos. Se ha trabajado también en los establos exteriores para adaptarlos a las necesidades del expríncipe y de sus caballos. Las pertenencias personales trasladadas desde Royal Lodge alcanzan varios centenares de cajas, muchos con distintivos que recordaban su estatus anterior dentro de la casa real.

Marsh Farm, la nueva residencia permanente del expríncipe Andrés (REUTERS/Jack Taylor)

El abandono definitivo del Royal Lodge por parte de Andrés Mountbatten-Windsor, que de manera temporal ha estado viviendo en Wood Farm hasta que ha podido ocupar Marsh Farm, se produjo el pasado mes de febrero y ha dejado la mansión de 30 habitaciones en un estado de deterioro. Esta situación ha disuadido a otros miembros de la familia real a interesarse por la propiedad.