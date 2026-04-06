España

El negocio de la Primera Comunión: las celebraciones cuestan de media 6.800 euros y superan los 15.000 euros si asisten más de 50 invitados

La Asociación Española de Consumidores advierte de un incremento del corte del 21 % respecto al año anterior. El banquete y el traje son los que disparan el precio

Guardar
Vestidos de comunión colgados en la tienda especializada en vestidos de comunión, Arras y Bautizos ‘De Oca a Oca’, a 5 de mayo de 2023, en Leganés, Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)
Vestidos de comunión colgados en la tienda especializada en vestidos de comunión, Arras y Bautizos ‘De Oca a Oca’, a 5 de mayo de 2023, en Leganés, Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)

El coste de las primeras comuniones en España ha alcanzado en 2026 una media superior a los 6.800 euros, con un incremento del 21 % respecto al año anterior, tal y como refleja un estudio publicado por la Asociación Española de Consumidores. Preparar una primera comunión supone actualmente un desembolso mínimo de 3.200 euros, cifra que puede ascender hasta los 15.798 euros si se opta por un banquete que reúna a 50 invitados, según la Asociación Española de Consumidores. Los gastos más cuantiosos corresponden al banquete, el vestuario, la fotografía, los recordatorios y los regalos, apartados que han contribuido a elevar la inversión requerida por las familias para estas celebraciones.

La partida destinada al banquete se aproxima a los niveles habituales de una boda, ya que en muchas ocasiones ha dejado de tratarse de eventos exclusivamente familiares para convertirse en grandes reuniones, según destaca la asociación. De hecho, el precio del cubierto varía entre 50 y 220 euros, estableciéndose un valor medio de 90 euros. Así, un banquete para 50 comensales conlleva un coste aproximado de 4.500 euros.

Vestidos y trajes que superan los mil euros

En cuanto al vestuario, las diferencias son notables dependiendo del género del menor. Para las niñas, el precio de los vestidos puede situarse entre 90 y 1.900 euros; la suma de los complementos eleva la horquilla total, que va desde 342 hasta 3.038 euros, y un importe medio cercano a 976 euros. En el caso de los niños, los trajes pueden oscilar entre 110 y 820 euros, y la inclusión de complementos fija una horquilla que va de 360 a 1.960 euros; el coste medio al optar por la vestimenta de almirante se sitúa en 917 euros.

A estas partidas, hay que añadir otras habituales en este tipo de eventos, como los recordatorios para los invitados (140 euros de media), los reportajes fotográficos (220 euros) y los de vídeo (1.050 euros).

En las bodas, son muchas las gestiones de organización y los preparativos que tienen que hacer los novios, aunque Hacienda seguro que no figura en sus planes

Ante la imponente suma, la Asociación Española de Consumidores ha subrayado en un comunicado la importancia de planificar un presupuesto realista ajustado a las posibilidades económicas de cada familia y tratar de respetarlo. Recomienda también incluir un margen destinado a imprevistos, evitar dejarse llevar por la presión de la publicidad y prestar atención a la relación calidad-precio tanto en productos como en servicios.

Entre sus sugerencias para contener los gastos, se encuentran la comparación de precios en diferentes establecimientos, la compra individualizada de cada artículo en el comercio más económico y evitar la adquisición conjunta de todo lo necesario en un solo local. Igualmente, reservar con antelación el espacio para el banquete, descartar los créditos rápidos y reclamar si se produce cualquier incumplimiento contractual son consejos que la entidad considera prioritarios.

La cifra que cambia el diagnóstico: descenso de las comuniones y otros sacramentos en 2024

Ya sea por las abultadas cifras de las facturas o por la falta de fe, cada vez son menos las familias que celebran este tipo de eventos. En 2024, última cifra con los datos de la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica, en España dibujan una tendencia generalizada a la baja.

Los bautizos descendieron un 4 % al pasar de 152.426 en 2023 a 146.370 en 2024. Eso sí, dentro de este grupo, destaca el aumento del 12,5 % en los bautizos a mayores de siete años, que alcanzaron los 13.323 casos, frente a los 11.835 del año anterior. Pero es el único que crece. Las primeras comuniones disminuyeron en casi un 5 %, de 162.580 a 154.677. Las bodas lo hicieron en un 6 %, descendiendo de 33.500 a 31.462, y las confirmaciones bajaron un 3,4 %, de 107.153 a 103.535.

Temas Relacionados

ConsumoConsumo EspañaMenoresIglesia católicaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las afectadas por los fallos en los cribados del cáncer de mama llevarán a la Junta de Andalucía a los tribunales

La organización ha formalizado 160 reclamaciones patrimoniales y estudia otras 40

Las afectadas por los fallos en los cribados del cáncer de mama llevarán a la Junta de Andalucía a los tribunales

Estas son las principales diferencias entre una petición y un límite, según una neuropsicóloga

La experta Marta Jiménez alude al respeto a uno mismo como una herramienta de autocuidado

Estas son las principales diferencias entre una petición y un límite, según una neuropsicóloga

Si no quieres que fuercen la entrada de tu casa, deberías cambiar el bombín cada poco tiempo: un policía explica los motivos

El agente insiste en la importancia de renovar los dispositivos de seguridad de las puertas de los domicilios

Si no quieres que fuercen la entrada de tu casa, deberías cambiar el bombín cada poco tiempo: un policía explica los motivos

Juan del Val confiesa su secreto personal mejor guardado: “Estuve casado con una mujer de Huelva”

Durante su visita a la Universidad de Huelva el escrito ha revelado su vínculo con la provincia andaluza antes de conocer a Nuria Roca

Juan del Val confiesa su secreto personal mejor guardado: “Estuve casado con una mujer de Huelva”

Entender el lenguaje administrativo: el Gobierno lanzará una guía para que ningún menor se pierda entre trámites y tecnicismos oficiales

Se trata de una herramienta destinada a formar a empleados públicos, con recomendaciones prácticas para redactar documentos administrativos en un lenguaje claro y comprensible para la infancia

Entender el lenguaje administrativo: el Gobierno lanzará una guía para que ningún menor se pierda entre trámites y tecnicismos oficiales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria