El negocio de la Primera Comunión: las celebraciones cuestan de media 6.800 euros y superan los 15.000 euros si asisten más de 50 invitados

Vestidos de comunión colgados en la tienda especializada en vestidos de comunión, Arras y Bautizos ‘De Oca a Oca’, a 5 de mayo de 2023, en Leganés, Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)

El coste de las primeras comuniones en España ha alcanzado en 2026 una media superior a los 6.800 euros, con un incremento del 21 % respecto al año anterior, tal y como refleja un estudio publicado por la Asociación Española de Consumidores. Preparar una primera comunión supone actualmente un desembolso mínimo de 3.200 euros, cifra que puede ascender hasta los 15.798 euros si se opta por un banquete que reúna a 50 invitados, según la Asociación Española de Consumidores. Los gastos más cuantiosos corresponden al banquete, el vestuario, la fotografía, los recordatorios y los regalos, apartados que han contribuido a elevar la inversión requerida por las familias para estas celebraciones.

La partida destinada al banquete se aproxima a los niveles habituales de una boda, ya que en muchas ocasiones ha dejado de tratarse de eventos exclusivamente familiares para convertirse en grandes reuniones, según destaca la asociación. De hecho, el precio del cubierto varía entre 50 y 220 euros, estableciéndose un valor medio de 90 euros. Así, un banquete para 50 comensales conlleva un coste aproximado de 4.500 euros.

Vestidos y trajes que superan los mil euros

En cuanto al vestuario, las diferencias son notables dependiendo del género del menor. Para las niñas, el precio de los vestidos puede situarse entre 90 y 1.900 euros; la suma de los complementos eleva la horquilla total, que va desde 342 hasta 3.038 euros, y un importe medio cercano a 976 euros. En el caso de los niños, los trajes pueden oscilar entre 110 y 820 euros, y la inclusión de complementos fija una horquilla que va de 360 a 1.960 euros; el coste medio al optar por la vestimenta de almirante se sitúa en 917 euros.

A estas partidas, hay que añadir otras habituales en este tipo de eventos, como los recordatorios para los invitados (140 euros de media), los reportajes fotográficos (220 euros) y los de vídeo (1.050 euros).

En las bodas, son muchas las gestiones de organización y los preparativos que tienen que hacer los novios, aunque Hacienda seguro que no figura en sus planes

Ante la imponente suma, la Asociación Española de Consumidores ha subrayado en un comunicado la importancia de planificar un presupuesto realista ajustado a las posibilidades económicas de cada familia y tratar de respetarlo. Recomienda también incluir un margen destinado a imprevistos, evitar dejarse llevar por la presión de la publicidad y prestar atención a la relación calidad-precio tanto en productos como en servicios.

Entre sus sugerencias para contener los gastos, se encuentran la comparación de precios en diferentes establecimientos, la compra individualizada de cada artículo en el comercio más económico y evitar la adquisición conjunta de todo lo necesario en un solo local. Igualmente, reservar con antelación el espacio para el banquete, descartar los créditos rápidos y reclamar si se produce cualquier incumplimiento contractual son consejos que la entidad considera prioritarios.

La cifra que cambia el diagnóstico: descenso de las comuniones y otros sacramentos en 2024

Ya sea por las abultadas cifras de las facturas o por la falta de fe, cada vez son menos las familias que celebran este tipo de eventos. En 2024, última cifra con los datos de la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica, en España dibujan una tendencia generalizada a la baja.

Los bautizos descendieron un 4 % al pasar de 152.426 en 2023 a 146.370 en 2024. Eso sí, dentro de este grupo, destaca el aumento del 12,5 % en los bautizos a mayores de siete años, que alcanzaron los 13.323 casos, frente a los 11.835 del año anterior. Pero es el único que crece. Las primeras comuniones disminuyeron en casi un 5 %, de 162.580 a 154.677. Las bodas lo hicieron en un 6 %, descendiendo de 33.500 a 31.462, y las confirmaciones bajaron un 3,4 %, de 107.153 a 103.535.