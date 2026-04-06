Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

La especialista explica los beneficios del champú en seco en su perfil de TikTok. / Captura de pantalla

En lo que se refiere a trucos de belleza, hay tantas sugerencias como personas recomiendan distintas opciones, lo que implica que la incerteza se apodera de los usuarios que buscan respuesta. Por ello, las redes sociales se copan de recomendaciones, ya sea de aficionados o expertos. En este caso, es el turno de la peluquera Ana López, quien aborda en un monólogo reciente una inquietud común entre sus clientas: el uso frecuente de champú en seco.

Según sus palabras, “no es malo utilizar champú en seco todos los días, si sabes cómo usarlo y si eres como yo, que tienes flequillo”. López explica que el flequillo suele requerir más atención, ya que mantenerlo limpio puede ser tedioso si se recurre al lavado tradicional a diario. En su caso, recurre a este producto para agilizar la rutina matutina: “Por la mañana no me apetece ponerme a lavarme el flequillo cuando perfectamente te pones un poquito de champú en seco y lo tienes bastante limpio”.

Cómo escoger el mejor champú en seco: fijarse en el residuo

En cuanto a las recomendaciones de marcas, algunas como Batiste no figuran entre las preferencias de López. “A mí, personalmente, no me gusta, me deja bastante residuo. Es un champú que, personalmente, no lo recomiendo. A no ser que tengáis el cuero cabelludo muy graso”, sostiene en su perfil de TikTok. La peluquera matiza que para quienes presentan una mayor producción de grasa, este producto podría resultar útil, aunque subraya la importancia de prestar atención al residuo que puede dejar en el cabello.

La peluquera destaca que, independientemente de la marca, el champú en seco siempre deja cierto residuo, lo que puede derivar en problemas si no se elimina correctamente. “Si el residuo que deja, que es un polvito blanco, no lo quitáis bien y os dejáis eso ahí puesto, que no os laváis el pelo con la grasa y todo, al final se taponan los folículos del pelo y os pueden salir granos peores de que cuando no os lo laváis”, advierte.

Entre sus opciones favoritas figura el de Cely+ Plus. “A mí es que es el que más me gusta porque es el que menos residuo deja”, explica. No obstante, al mismo tiempo la peluquera anima a sus seguidoras a probar diferentes alternativas para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades: “Vosotras ya tenéis que ir probando el que a vosotras más os guste”.

Sin embargo, la experta en redes sociales pone especial hincapié en la necesidad de un uso responsable del producto, como ocurre con la importancia de retirar bien el polvo blanco que deja el champú en seco para evitar complicaciones en el cuero cabelludo.

La frecuencia con la que usar un champú en seco

Respecto al uso diario, López es clara en su respuesta: “¿Es malo usar champú en seco todos los días? Pues yo diría que no, la verdad. Pero sí es verdad que el pelo, antes que usar champú en seco, lávatelo”. La peluquera explica a sus seguidores que, si bien emplea el producto en el flequillo, prefiere lavar el resto del cabello cuando está sucio. “Lo que es para el resto del pelo, si yo lo tengo sucio, me lo lavo y no me cae ni todo en la cabeza”, precisó.

¿Cada cuanto hay que lavarnos nuestro cabello?

La conversación de Ana López resume la experiencia de quienes buscan alternativas prácticas para el cuidado capilar, especialmente en rutinas aceleradas, como la que relata la joven peluquera. Por otro lado, la especialista enfatiza la importancia de la higiene, sea cual sea la preferencia de uso, y la correcta aplicación del champú en seco, advirtiendo sobre los riesgos de una mala utilización.